Prévu du 1er au 18 septembre prochain, l’EuroBasket sera là pour animer la fin de notre été avant le début de la saison NBA 2022-23. Et très bonne nouvelle, on va normalement pouvoir retrouver un certain Nikola Jokic, le double MVP ayant prévu de défendre les couleurs de la Serbie dans quelques semaines.

Avec le gros rythme des saisons NBA depuis le COVID, l’enchaînement des compétitions internationales et les grandes échéances à venir au cours des deux prochaines années (Coupe du Monde en 2023, Jeux Olympiques de Paris en 2024), on se dit que plusieurs grands noms du basket européen pourraient faire l’impasse sur l’Euro qui arrive. Mais à notre plus grand bonheur, les stars provenant du Vieux Continent devraient répondre présent. Alors que Giannis Antetokounmpo envisage fortement de venir, que Rudy Gobert a déjà annoncé sa présence en compagnie de son pote Evan Fournier et que Luka Doncic a également exprimé son envie de jouer pour la Slovénie, on apprend désormais que Nikola Jokic sera de la partie. D’après Eurohoops, qui se base sur un communiqué de la fédération serbe de basket (désolé on n’a pas fait Serbe LV1 au collège), le Joker va effectivement rejoindre l’équipe nationale dès que possible pour défendre les couleurs de la Serbie.

« Les joueurs NBA ont un nombre maximum de jours qu’ils peuvent passer avec l’équipe nationale durant l’intersaison. Nikola Jokic sera avec l’équipe nationale dès qu’il le pourra selon ces restrictions. » – Dragan Tarlac, directeur de l’équipe nationale serbe

Avant de partir pour l’Europe, Nikola Jokic va d’abord devoir régler la question de sa prolongation de contrat, lui qui est éligible à une supermax extension avec les Nuggets cet été. Bon, ça devrait être torché en cinq secondes environ, juste le temps de la signature, mais c’est le premier dossier à gérer. Il ne faut donc pas s’attendre à voir Niko jouer avec la Serbie lors de la prochaine fenêtre de qualification pour la Coupe du Monde 2023 prévu entre fin juin et début juillet (la Serbie affronte la Lettonie le 30 juin puis la Belgique le 3 juillet). Par contre, quand le deuxième tour des qualifs pour le Mondial va débuter – les choses sérieuses en quelque sorte – fin août (du 22 au 30), là y’a des chances que le Joker soit là avant d’enchaîner sur l’Euro juste derrière lors de la première quinzaine de septembre. Un enchaînement qui risque de piquer un peu quand on sait que les camps d’entraînement NBA ne vont ensuite pas tarder. Mais peu importe, Jokic veut jouer pour son pays et ça ne nous surprend pas du tout étant donné qu’on parle d’un mec qui a reçu son trophée de MVP dans son… écurie à Sombor.

Avec un Nikola Jokic chaud pour participer à l’EuroBasket 2022, la Serbie fera évidemment partie des grands favoris de la compète. Une Serbie qui aura notamment à cœur de frapper un grand coup après la déception du Mondial 2019 (défaite en quart de finale) et sa non-participation aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier. Traduction, le Joker ne fera pas le déplacement pour faire de l’équitation.

Source texte : eurohoops/ fédération serbe de basket