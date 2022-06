Les Finales NBA battent leur plein actuellement mais ça n’empêche pas la Draft d’approcher à grands pas. En effet, dans huit jours seulement, ce sera déjà l’heure de la grande cérémonie au Barclays Center de Brooklyn. Alors pour se préparer progressivement, on a voulu faire un point sur les picks et les besoins franchise par franchise. Après la Conférence Est, c’est l’heure de filer de l’autre côté du pays.

Dallas Mavericks

Picks à disposition cette année : #26

Besoin prioritaire de l’équipe : Après une très belle saison conclue par une Finale de Conférence, Dallas va logiquement vouloir poursuivre sa progression et viser les Finales NBA dès 2023. Pour cela, la bande de Luka Doncic aurait bien besoin de se renforcer sous les panneaux et il faudrait un big man qui puisse sécuriser du rebond et offrir un peu de protection de cercle à son équipe. Avec le pick 26, les principales perles au poste 5 seront (logiquement) parties depuis longtemps mais quelques profils ne sont pas dénués d’intérêt en fin de premier tour. À moins bien sûr que Nico Harrison, le GM des Mavs, ne décide de monter un trade.

Prospects à aller chercher avec le pick #26 : Walker Kessler (pivot, Auburn), E.J. Liddle (ailier-fort, Ohio State), Christian Koloko (pivot, Arizona), Ismaël Kamagate (pivot, Paris Basketball)

Denver Nuggets

Picks à disposition cette année : #21 et #30

Besoin prioritaire de l’équipe : Avec les retours programmés de Jamal Murray et Michael Porter Jr., Denver va retrouver l’essentiel de sa force de frappe la saison prochaine. Quid des attentes à la Draft alors ? Calvin Booth n’a pas tardé à prendre ses marques en tant que GM en envoyant JaMychal Green au Thunder pour récupérer le pick 30. Le voilà désormais avec deux choix dans la seconde moitié du premier tour et on imagine mal les Nuggets récupérer deux jeunes supplémentaires à former alors que la franchise semble avoir activé le mode « win now ». Deux options : prendre les deux picks pour viser un joueur plus haut qui serait capable d’apporter directement à une équipe qui vise la gagne ou les utiliser pour faire venir un joueur confirmé.

Prospects à aller chercher avec les picks #21 et #30 : Nikola Jovic (ailier, Mega Bemax), Walker Kessler (pivot, Auburn), Christian Koloko (pivot, Arizona), envoyer les deux picks pour un trade up ou pour récupérer un joueur confirmé ?

Golden State Warriors

Picks à disposition cette année : #28, #51 et #57

Besoin prioritaire de l’équipe : À désormais une victoire du titre NBA, les Warriors ont sans doute autre chose à faire que penser à la Draft du 23 juin. Comme souvent ces dernières années, les Dubs vont aller piocher en fin de premier tour et c’est un spot qui leur réussit plutôt bien (Poole, Looney). Avec les ambitions élevées de la franchise, la logique serait de prendre le meilleur joueur possible pour aider rapidement Stephen Curry et compagnie à jouer/défendre le titre (un meneur gestionnaire ou un ailier semblent les profils logiques si on prend en compte le retour de blessure de Wiseman). Si Bob Myers ne trouve pas chaussure à son pied, l’architecte de Golden State optera sans doute sur un joueur de potentiel à mettre en cocon et à développer tranquillement.

Prospects à aller chercher avec le pick #28 : Wendell Moore Jr. (ailier, Duke), MarJon Beauchamp (arrière/ ailier, G League Ignite), Andrew Nembhard (meneur, Gonzaga)

Houston Rockets

Picks à disposition cette année : #3 et #17

Besoin prioritaire de l’équipe : Abonnés aux bas-fonds depuis deux saisons désormais, les Rockets poursuivent leur collecte de jeunes talents pour construire le futur. Évidemment, tous les regards sont portés sur ce pick numéro 3 et Houston se retrouve dans une situation pas si désagréable. Avec le trio Holmgren-Smith-Banchero presque promis au podium (même si Jaden Ivey reste un client à ne pas oublier), les Texans n’ont qu’à attendre que le Magic et le Thunder se décident pour prendre le dernier larron. Avec un Christian Wood qu’on annonce de plus en plus sur le départ, la jeune pépite sélectionnée aura rapidement une place de choix dans la raquette de Houston. Reste à savoir qui enfilera le maillot rouge à la rentrée. Le nom de Paolo Banchero revient le plus souvent…

Prospects à aller chercher avec les picks #3 et #17 : Chet Holmgren (ailier-fort/pivot, Gonzaga), Jabari Smith Jr. (ailier-fort, Auburn), Paolo Banchero (ailier-fort, Duke) pour le #3, Ousmane Dieng (ailier, NZ Breakers), Ochai Agbaji (arrière/ailier, Kansas), Tari Eason (ailier, LSU) pour le #17

L.A. Clippers

Picks à disposition cette année : #43

Besoin prioritaire de l’équipe : sauf grosse surprise, les Clippers ne devraient pas animer grandement cette Draft 2022 et l’idée sera sûrement de trouver une belle affaire au second tour à la manière d’un Terance Mann (48ème choix de la Draft 2019). Jerry West va tenter de trouver le meilleur joueur possible et celui-ci aura sans doute un rôle mineur dans un premier temps. S’agissant des besoins des Angelinos, on penche sur la sélection d’un meneur ou potentiellement un pivot selon les mouvements à venir à l’intérieur (Zubac et Hartenstein peuvent tester le marché cet été).

Prospects à aller chercher avec le picks #43 : Jean Montero (meneur, Overtime Elite), JD Davison (meneur, Alabama), Trevor Keels (meneur/ arrière, Duke), Ismaël Kamagate (pivot, Paris Basketball) ?

L.A. Lakers

Picks à disposition cette année : aucun

Besoin prioritaire de l’équipe : /

Prospects à aller chercher : /

Memphis Grizzlies

Picks à disposition cette année : #22, #29 et #47

Besoin prioritaire de l’équipe : Belle surprise de cette saison 2021-22, Memphis repart au combat pour faire encore mieux l’an prochain et si possible récupérer une place dans le dernier carré. Avec l’un des effectifs les plus jeunes de la Ligue et plusieurs pépites qui attendent déjà leur tour sur le banc, on a du mal à imaginer les Grizzlies ajouter deux voire trois prospects supplémentaires à ce roster. La jeune garde des Oursons aurait davantage besoin de joueurs de métiers, ceux qui n’auront pas les mains qui tremblent en Playoffs. Un constat encore plus vrai si Tyus Jones et Kyle Anderson mettent les voiles à la Free Agency. Qu’a donc prévu Zach Kleiman ?

Prospects à aller chercher avec les picks #22 et #29 : trade up, trade pour des joueurs confirmés, Tyty Washington (meneur, Kentucky), Kennedy Chandler (meneur, Tennessee), E.J. Liddell (ailier-fort, Ohio State).

Minnesota Timberwolves

Picks à disposition cette année : #19, #40, #48 et #50

Besoin prioritaire de l’équipe : Avec deux participations (dont une cette année) en Playoffs sur les dix-huit dernières saisons, on ne peut pas vraiment dire que Minnesota soit un grand habitué des joutes printanières. De retour à un bon niveau cette saison, les Wolves vont tenter de conserver cette belle dynamique pour viser encore plus haut en 2023. On en parlait avec les Grizzlies mais les chouchous du Target Center ne sont pas non plus en quête de nouveaux jeunes à ajouter à l’équipe et il y a peu de chance de voir quatre picks enfiler un uniforme des loups cette saison. On pencherait plutôt pour l’idée d’un trade up ou encore de coupler ces picks avec un joueur à envoyer ailleurs. Très décevant en Playoffs, D’Angelo Russell a le bon profil pour faire le voyage avec une ou plusieurs boules, reste à voir ce qu’en pense son pote KAT.

Prospects à aller chercher avec le pick #19 : Tyty Washington (meneur, Kentucky), E.J. Liddell (ailier-fort, Ohio State), Walker Kessler (pivot, Auburn), trade ?

New Orleans Pelicans

Picks à disposition cette année : #8, #41 et #52

Besoin prioritaire de l’équipe : Avec un retour en Playoffs remarqué malgré un début de saison catastrophique, New Orleans a su retrouver des projecteurs et la suite s’annonce non moins brillante. Brandon Ingram et C.J. McCollum carburent et s’entendent comme cul et chemise, Jonas Valanciunas sort d’une nouvelle belle saison, plusieurs joueurs ont surpris dans le bon sens du terme (Jones, Alvarado), sans oublier qu’il y a un Zion qui attend de faire son comeback sur les parquets. Pour accélérer encore ce retour en forme, il y a ce huitième pick récupéré via les Lakers. Inutile de rêver d’un des gros prospects de la cuvée mais un renfort sur les extérieurs qui apporteraient du shoot ou un joueur avec un vrai potentiel défensif sur le backcourt pourraient faire sens.

Prospects à aller chercher avec le pick #8 : A.J. Griffin (ailier, Duke), Dyson Daniels (meneur/ arrière, G League Ignite), Bennedict Mathurin (arrière/ailier, Arizona)

Oklahoma City Thunder

Picks à disposition cette année : #2, #12 et #34

Besoin prioritaire de l’équipe : Comme toujours, Sam Presti est présent en force avec deux picks dans le Top 12 et surtout ce second choix de Draft si précieux. Le Thunder n’a pas son destin en main puisque le Magic piochera en premier mais il semble quand même probable de voir un Chet Holmgren ou un Jabari Smith Jr. débarquer à OKC. L’un comme l’autre a le talent pour faire passer un cap à cette équipe, le premier par son immense potentiel défensif alors que le second offre déjà de solides garanties des deux côtés du terrain, notamment avec un shoot déjà prêt pour le plus haut niveau. Paolo Banchero reste en embuscade pour renforcer la raquette et il se murmure que Shaedon Sharpe plairait beaucoup au front office. Vu qu’il est annoncé au milieu du Top 10, on se demande s’il s’agit plus d’un gros pari en haut ou d’un miracle espéré pour le pick 12. À moins que ce bon Sam Presti nous réserve une petite surprise le soir de la Draft.

Prospects à aller chercher avec les picks #2 et #12 : Chet Holmgren (ailier-fort/pivot, Gonzaga), Jabari Smith Jr. (ailier-fort, Auburn), Paolo Banchero (ailier-fort, Duke), Shaedon Sharpe (arrière/ailier, Kentucky) pour le #2, Jeremy Sochan (ailier-fort, Baylor), Ousmane Dieng (ailier, NZ Breakers), Mark Williams (pivot, Duke) en #12.

Phoenix Suns

Picks à disposition cette année : aucun

Besoin prioritaire de l’équipe : /

Prospects à aller chercher : /

Portland Trail Blazers

Picks à disposition cette année : #7, #36 et #59

Besoin prioritaire de l’équipe : Ayant fait le ménage dans ses contrats, Portland attaque un été tout simplement capital et il va falloir ne pas se tromper pour entourer un Damian Lillard qui attend sans doute avec impatience la saison prochaine. Dans cette optique, la solution logique avec ce pick 7 serait de l’utiliser via un trade pour récupérer un joueur majeur ou quelqu’un qui a le potentiel pour faire franchir un cap aux Blazers. Le nom de Bradley Beal est sorti dans les médias, comme ceux de Miles Bridges, OG Anunoby ou encore Deandre Ayton. Trois de ces quatre joueurs peuvent rejoindre l’équipe par le biais d’un sign and trade, ce qui enverrait probablement le pick 7 dans l’autre sens. Si les dirigeants décidaient finalement de patienter, un joueur sur les extérieurs capable de contribuer rapidement en défense serait déjà un énorme plus par rapport à la saison passée.

Prospects à aller chercher avec le pick #7 : A.J. Griffin (ailier, Duke), Bennedict Mathurin (arrière/ailier, Arizona), Dyson Daniels (meneur/ arrière, G League Ignite), trade pour un joueur majeur ?

Sacramento Kings

Picks à disposition cette année : #4, #37 et #49

Besoin prioritaire de l’équipe : ils n’avaient que 32% de chance de choper le Top 4 et les Kings vont donc savourer grandement ce quatrième choix à la Draft 2022. Par rapport aux besoins de Sacramento, le fit idéal serait sans doute un ailier qui apporterait défense et shoot extérieur, un 3&D en fait. A.J. Griffin a un profil qui colle bien mais il est attendu un poil plus bas. Les Kings visant les Playoffs à court terme, ils pourraient peut-être tenter de trade down pour récupérer un joueur d’expérience et ainsi faire coup double. À l’heure actuelle, les deux prospects qui semblent avoir les faveurs des pronostics sont Jaden Ivey et Shaedon Sharpe. L’un formera un backcourt supersonique avec De’Aaron Fox mais son shoot extérieur n’est pas totalement fiable et se pose donc la question du fit. Concernant Sharpe, c’est la grosse interrogation de ce haut de Draft et les scouts semblent le considérer soit comme un prodige soit comme un futur bust. Attention à ne pas se planter Sactown.

Prospects à aller chercher avec le pick #4 : Jaden Ivey (arrière, Purdue), Shaedon Sharpe (arrière/ailier, Kentucky), trade ?

San Antonio Spurs

Picks à disposition cette année : #9, #20, #25 et #38

Besoin prioritaire de l’équipe : Qualifiés pour le play-in mais trop limités pour aller rejoindre les Playoffs, les Spurs continuent d’apprendre et de former leurs jeunes. Un autre va venir se greffer à la bande et on imaginerait bien les Éperons aller miser sur un pivot pour venir suppléer Jakob Poeltl dans la raquette. L’intérieur autrichien arrive dans sa dernière année de contrat et il faut donc penser à lui trouver un potentiel successeur. On pense notamment à Jalen Duren de Memphis ou Mark Williams de Duke. Les deux constitueraient un excellent renfort, les deux peuvent avoir un solide impact, notamment défensif. S’agissant de Duren, il s’agit surtout de parier sur son immense potentiel puisqu’il n’a que 18 ans mais son plafond semble assez élevé. Mark Williams, quant à lui, est prêt à apporter de solides minutes dès le jour 1. À voir ce que privilégiera Gregg Popovich.

Prospects à aller chercher avec le pick #9 : Jalen Duren (pivot, Memphis), Mark Williams (pivot, Duke)

Utah Jazz

Picks à disposition cette année : aucun

Besoin prioritaire de l’équipe : /

Prospects à aller chercher : /