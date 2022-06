Lundi soir, lors du Game 5 des Finales remporté par les Warriors face aux Celtics, Stephen Curry a terminé son match avec un zéro pointé depuis la ligne à 3-points : neuf tentatives, aucune ficelle. Une première pour lui en Playoffs, mais le Splash Brother a déjà connu ça en saison régulière. C’était le cas notamment en novembre 2016 avec un piteux 0/10 du parking. Le match suivant ? Steph a tout simplement établi un nouveau record en carrière. Flashback.

« On ne s’inquiète jamais par rapport au numéro 30. On sait qu’il va répondre et quand il le fait, c’est effrayant. » Klay Thompson est peut-être mieux placé que n’importe qui pour savoir que Stephen Curry est plutôt du genre à rebondir vite après une soirée compliquée au shoot. À de nombreuses reprises durant sa carrière, le meilleur shooteur de l’histoire du jeu a lâché de gros cartons en réponse à des mauvaises performances au tir comme celle de lundi. Et s’il y en a bien une qui nous reste en tête depuis tout ce temps-là, c’est celle du 7 novembre 2016 contre les Pelicans à l’Oracle Arena. Trois jours auparavant, Curry avait lâché un horrible 0/10 à 3-points dans une défaite surprise des Warriors version Dream Team (avec Steph, Klay, Draymond Green et Kevin Durant) sur le parquet des Lakers, mettant ainsi fin à sa fantastique série de 196 matchs consécutifs (régulière et Playoffs confondus) avec minimum un tir primé marqué. La réponse du Baby Faced Killer ? 46 points face à la Nouvelle-Orléans à 13/17 derrière l’arc ! Oui, 13 sur 17 à 3-points, une stat complètement folle et un nouveau record à l’époque pour le plus grand nombre de tirs primés inscrits dans une seule et même rencontre. Ce record sera ensuite battu par son frérot du backcourt Klay Thompson en octobre 2018 (14 tirs primés), mais ça reste aujourd’hui encore comme la meilleure performance de la carrière de Steph à 3-points.

« C’est ce qu’on dit toujours dans le vestiaire. Peu importe ce qu’il s’est passé hier, aujourd’hui représente une nouvelle opportunité. Je n’ai même pas trop pensé à ce 0/10 pour être honnête. J’y ai pensé un peu à l’entraînement ces deux derniers jours mais ensuite, c’est terminé. Il faut juste continuer à shooter, et heureusement c’est rentré. » – Stephen Curry après sa performance contre les Pelicans en novembre 2016

On dit souvent que les meilleurs joueurs ont la mémoire courte. Ils passent rapidement à autre chose, peu importe le résultat du match ou de l’action précédente. Stephen Curry fait clairement partie de ceux-là. Alors pour les fans de Boston qui pensent que la défense des Celtics possède désormais la solution anti-Curry pour le reste des Finales NBA, attention au retour de flamme. Car non seulement Steph sait impacter les autres aspects du jeu même quand son tir est porté disparu, mais en plus il a montré au fil des années sa capacité à répondre en patron. On le sait, il va continuer à dégainer, il va continuer à avoir confiance en son shoot peu importe son pourcentage, et à un moment donné ça va forcément revenir. Cela revient toujours avec Stephen Curry. Et quand on sait que les Warriors ne sont désormais plus qu’à une victoire du titre de champion, on peut s’attendre à voir le Splash Brother montrer son meilleur visage sur le parquet du TD Garden, théâtre de son plus grand match de Finales NBA en carrière vendredi dernier.

« Il a terminé avec un 0/9 à 3-points. Il sera furax au moment d’aborder le Game 6, et c’est exactement ce dont nous avons besoin. » – Draymond Green

Stephen Curry l’a dit suite au Game 5, il n’a jamais été aussi heureux après un match se terminant sur un zéro pointé. Mais connaissant le compétiteur, il voudra régler la mire au plus vite et c’est bien Boston qui pourrait une nouvelle fois en faire les frais. Explosion offensive incoming ?