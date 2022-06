Le 23 juin prochain, la Draft NBA 2022 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn, où chacune des franchises de la Grande Ligue tentera d’améliorer son roster en sélectionnant les bons prospects. Pour vous préparer au mieux à cet événement toujours très attendu, on a estimé utile de faire un focus tout particulier sur les dix équipes qui choisiront dans le Top 10, d’Orlando à Washington. Après les Wizards, on passe en revue les différentes possibilités pour les Spurs avec leur pick #9.

OPTION #1 : TRADER LE PICK #9

Avec l’explosion de Dejounte Murray mais aussi les progressions attendues de Devin Vassell ou encore Keldon Johnson, la jeune garde des Spurs se porte bien. Même si ajouter un top prospect est toujours intéressant, San Antonio pourrait bien utiliser sa bonne place à la Draft pour échanger son pick contre un joueur plus référencé de la Ligue. Avec des lignes arrière déjà bien remplies, les Texans pourraient tenter leur chance pour un intérieur. Et ça tombe bien, puisque plusieurs joueurs de ce profil semblent être en instance de départ. On pense par exemple à un John Collins (Hawks), qui pourrait représenter un vrai step-up pour la raquette de San Antonio. Il n’a que 24 ans, il est talentueux, il devrait encore progresser, et les Spurs ont de quoi convaincre dans un trade avec leur 9e pick, mais aussi deux autres choix au premier tour de cette Draft (le pick #20 et #25). Mais attention, les Spurs ne seront pas seuls sur ce genre de dossier donc il va falloir préparer une belle offre.

OPTION #2 : UTILISER LE PICK #9 POUR AJOUTER UN PROSPECT PROMETTEUR

La deuxième option est tout simplement de profiter de ce pick du top 10 pour aller chercher un nouveau jeune talent qui complètera le roster. Oui, mais lequel ? Là encore, le débat est ouvert. En partant dans l’idée que les Spurs doivent avant tout renforcer leur raquette (pour info, le pivot Jakob Poeltl arrive dans sa dernière année de contrat), ils pourraient tenter d’aller chercher un intérieur dominant, genre Jalen Duren voire Mark Williams, deux pivots prometteurs mais qui auront besoin d’un bon cadre pour donner la pleine mesure de leur potentiel. De ce côté-là, difficile de trouver mieux que les Spurs. À moins que les Texans ne décident de se tourner vers un ailier. Dans ce cas, les noms d’A.J. Griffin, Jeremy Sochan, voire même celui du Frenchie Ousmane Dieng, sont évoqués dans plusieurs Mock Drafts des médias US.

OPTION #3 : GRIMPER À LA DRAFT POUR CHOPER LA PERLE RARE

Troisième option, et c’est sans doute la moins probable : tenter de convaincre une des franchises classées plus haut à la Lottery d’échanger son spot. Même si les Spurs possèdent trois choix du premier tour qui pourraient faciliter les négociations, difficile de les imaginer remonter dans les premières places. Classés quatrièmes à la Draft, les Kings pourraient par exemple être ouverts aux négociations, mais il faudrait sûrement leur proposer un gros joueur pour les intéresser, eux qui visent un retour en Playoffs. Les Spurs, qui construisent une équipe avec des jeunes joueurs autour de Dejounte Murray, n’ont pas vraiment de quoi les convaincre de ce côté-là. Ils ont donc peu de chances de remonter ce pick 9 dans le haut de la Draft, même si on s’attend à des mouvements pour bénéficier d’un deuxième choix mieux classé que leurs picks 20, 25 et 38.

Avec les quatre choix qu’ils possèdent dans cette Draft 2022, les Spurs ont de quoi animer notre soirée même s’ils ne sont pas attendus tout en haut. Alors on en fait quoi de ce pick 9 ? Un trade pour récupérer un joueur et compléter le roster ? La sélection d’un des nombreux potentiels top 10 de cette Draft ? Réponse le 23 juin prochain.