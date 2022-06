Le papa dont il est question en titre de cet article, ce n’est pas Peter Griffin de la série Family Guy mais bien Adrian, ancien joueur NBA notamment passé par les Mavericks et les Celtics et actuel assistant de Nick Nurse sur le banc des Raptors. Le petit dernier de la famille, Adrian Griffin Jr. – AJ pour les intimes – n’est pas le joueur le plus flashy de sa cuvée, mais il est l’un voire le meilleur ailier de cette Draft 2022.

# SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 18 ans. Il est né le jour où Paul Kagame a été élu Président de la République du Rwanda, vous êtes désormais moins bête qu’il y a 20 secondes.

Position : Ailier, un bon 3&D comme on aime.

Équipe : Duke Blue Devils, au sein de la dernière équipe de l’histoire entraînée par Coach K.

Taille : 198 centimètres. La même taille que Zion Williamson.

Poids : 101 kilos. Pas le même poids que Zion Williamson.

Envergure : 213 centimètres, ce qui fait la taille de Chet Holmgren en gros.

Statistiques 2021-22 : 10,4 points à 49,3% au tir et 44,7% de loin, 3,9 rebonds, 1 passe et 0,6 balle perdue par match en moyenne.

Comparaison : Jimmy Butler ou Jaylen Brown en plafond , Justise Winslow made in Duke en plancher ?

Prévision Draft TrashTalk : 7ème ou 9ème place , on aime pas les chiffres pairs.

Adrian Darnell Griffin Jr. est originaire de White Plains dans l’état de New York, et a donc hérité du nom de son père, qui a joué pendant huit saisons en NBA entre 2000 et 2008. Ce nom doit vous dire quelque chose, puisqu’Adrian le papa est actuellement membre du coaching staff de Nick Nurse à Toronto, et ce depuis quatre ans. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le champion NBA 2019 avec les Raptors a su inculquer les belles valeurs du basket à ses enfants. Le fils aîné Alan a notamment évolué du côté de l’université de Syracuse avant de rejoindre la G-League. La cadette Aubrey joue pour l’université de Connecticut, un des programmes majeurs du basket universitaire féminin. AJ, le petit dernier de la famille, prend les mêmes directions que sa sœur et décide de rejoindre l’une des universités phares du basket masculin : les Blue Devils de Duke.

Pour son année en Caroline du Nord, les regards ne sont pas trop rivés sur lui. On assiste à la saison d’adieux de Coach K, et les scouts NBA n’ont d’yeux que pour Paolo Banchero, annoncé sur le podium de la prochaine Draft. Le début de saison 2021-22 d’AJ a été avorté par une belle blessure au genou qui l’a empêché de participer à la présaison. Il commence donc l’année sur le banc de Duke en tant que sixième homme puis monte en puissance au fur et à mesure de la saison. Il sera même élu membre de la All-Freshman Team de sa conférence, la ACC. Sa saison finira en apothéose puisque grâce ses 18 points au quart de finale de la March Madness, l’ailier emmènera Duke au Final Four. Stade qui n’avait plus été atteint depuis le dernier titre des Blue Devils en 2015. Son meilleur match de la saison par contre a eu lieu sur le parquet du rival, North Carolina, où les Blue Devils ont infligé une belle fessée aux Tar Heels le 7 février dernier.

Le dernier voyage de Mike Krzyzewski au Dean Dome ? Une rouste de 20pts infligée à UNC (87-67). Yikes. AJ Griffin est toujours si étincelant avec #9 Duke. 27pts à 11/17 et 3/6 à 3-pts. Meilleur shooteur de la ligue. pic.twitter.com/ZfHsNUObVJ — #MidMajors (@MidnightCampus) February 7, 2022

AJ Griffin possède un physique unique : il n’est pas le plus grand des ailiers mais est déjà très barraqué pour son âge. Pas besoin de faire des séances de muscu supplémentaires avant la Draft quoi. Sa carrure l’avantage énormément, cela fait qu’il peut défendre sur n’importe quel poste sans aucun problème. De l’autre côté du terrain, on sent qu’il est déjà prêt pour la NBA. Sa lecture et sa compréhension du jeu sont très avancées, et il peut remercier Papa pour cela. Il sait où se placer derrière l’arc pour recevoir le ballon, et derrière en catch-and-shoot ça enquille. Le tir du parking d’AJ Griffin est plus que fiable, ses pourcentages sont irréels : 44,7% à trois-points, c’est le troisième meilleur pourcentage de la ACC. Même JJ Redick, meilleur scoreur de l’histoire de Duke, n’a pas pu faire mieux pendant ses quatre années chez les Blue Devils. Si le tir n’est pas ouvert, l’ailier va prendre le temps d’appliquer ses passes sans gâcher de ballon. Avec sa petite moyenne de 0,6 balle perdue par match, le new-yorkais sait prendre soin du cuir comme si c’était son poisson rouge de compagnie.

Mais il va falloir prendre quelques points faibles en considération, notamment les blessures. Et ça il l’a sûrement récupéré de sa sœur qui n’a pas joué de la saison. Au lycée, AJ avait déjà été pas mal embêté par une cheville et un genou plutôt capricieux, et arrivée à l’université : rebelote le genou. La franchise qui le sélectionnera en juin prochain sera consciente du risque, maintenant s’il passe toute sa saison rookie en bonne santé, cela atténuera fortement les aprioris. Ceci étant dit, ces blessures ont une conséquence bien plus grave sur le jeu d’AJ et il faudra surveiller cela de près. En effet, on sent qu’il exploite trop peu le drive et le finish près du cercle à cause de ces blessures : à peine un quart de ses tirs marqués sur la saison ont été pris dans la raquette. Son départ en drive n’est pas assez rapide, le premier pas pas assez explosif. Avec un handle qui manque de fluidité, ça risque de poser souci au sein de la Ligue. AJ Griffin a une palette offensive un peu trop restreinte, son jeu n’est pas assez varié et donc trop prévisible par un défenseur qui a bien étudié le scouting report. Après cela ne l’empêchera pas d’apporter des deux côtés du terrain, puis si l’ailier atterrit dans une franchise avec un bon meneur qui sait lâcher son ballon… Il va falloir faire attention aux têtes, AJ ne va pas arrêter de lâcher les bombinettes du parking en catch-and-shoot en NBA.

# ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Physique prêt pour la Ligue

Lecture et compréhension du jeu

Tir à 3-points

Points faibles :

Blessures à prendre en compte

Handle à fluidifier

Manque d’exploitation du drive

NIVEAU MOCK DRAFT, ÇA DIT QUOI ?

ESPN annonce AJ Griffin en 11ème position.

Bleacher Report annonce AJ Griffin en 7ème position.

The Athletic annonce AJ Griffin en 9ème position.

Draft Room annonce AJ Griffin en 14ème position.

Tankathon annonce AJ Griffin en 7ème position.

La franchise qui récupérera AJ Griffin le 23 juin prochain sera très chanceuse, et son physique unique qui a déjà la vision de jeu, le physique et les fondamentaux deviendra un de leurs atouts à l’aile. Les mock draft ne savent pas encore où il finira, mais il est majoritairement projeté chez les Blazers où le fit à côté de Lillard et Simons peut être plus que bon.