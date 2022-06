Alors que le coach de Kentucky John Calipari voyait sa meilleure recrue de 2021 rester une année de plus avec lui à l’université, Shaedon Sharpe a finalement décidé de se présenter à la Draft 2022 sans n’avoir joué de la saison avec les Wildcats. Un prospect talentueux, intriguant, mais qui interroge énormément les cadres des franchises prêtes à le sélectionner dans moins de dix jours.

# SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 19 ans , né la même année que le mot flash mob , oui ça ne vous rappelle pas que des bons souvenirs.

Position : Arrière monté sur ressorts.

Équipe : Kentucky Wildcats sur le papier mais pas sur le terrain.

Taille : 198 centimètres

Poids : 91 kilos

Envergure : 212 centimètres , ce qui est égal à la taille de Karl-Anthony Towns.

Statistiques 2021-22 : DNP – coach decision

Comparaison : Brandon Roy en plafond, Jalen Green en plancher ?

Prévision TrashTalk : 5ème place

Shaedon Sharpe (non pas de middle name cette fois-ci), est né et à grandi à London, au Royaume-Uni Canada, à 200 kilomètres de Toronto. Pour ce qui est de ses années lycée, il les commence dans sa ville natale, mais rejoindra en seconde année la Sunrise Christian Academy de Bel Air, Kansas. L’année suivante, le Canadien s’envole pour la Dream City Christian School de Glendale, Arizona où il a d’ailleurs été le coéquipier du Frenchie Yohan Traoré. Oui, Shaedon change beaucoup de lycée, mais c’est pour son bien. Il ne veut que le meilleur de la formation américaine, car l’arrière est tout de même le meilleur prospect de la classe de lycée 2022. A la fin de la saison 2020-21, l’arrière affiche même une moyenne de 22,6 points, 5,8 rebonds et 2,7 passes décisives à l’édition 2021 de la très réputée Nike Elite Youth Basketball League. Mais en septembre 2021 contre toute attente, une nouvelle vient chambouler l’univers du basket universitaire : Shaedon Sharpe, à l’instar de Jalen Duren et d’Emoni Bates, décide de se reclasser et de rejoindre Kentucky avec un an d’avance.

Suite à quelques galères qui l’ont empêché d’avoir son bac tout de suite après son annonce de départ pour Lexington, Shaedon Sharpe rejoint enfin les Wildcats… en janvier. Et là, John Calipari se trouve face à un dilemme cornélien. Nous sommes en plein milieu de la saison universitaire – deux mois avant la March Madness – et son équipe est annoncée comme l’une des favorites au titre national. Normal, ils ont des joueurs de talents comme leur meneur freshman TyTy Washington, et le futur meilleur joueur du pays Oscar Tshiebwe. Donc le coach des Wildcats ne se voit pas ajouter un prospect aussi talentueux mais qui prend autant de place à la mi-saison. Le coaching staff de Kentucky décide donc d’écarter Sharpe et de le laisser s’entraîner avec le groupe afin de se préparer pour la saison 2022-23. Après tant de drama, le constat est là : les Wildcats favoris se font éliminer dès le premier tour de la March Madness. Qui plus est par les petits poucets de St Peter’s. Et pas de bol, Coach Calipari qui voyait Sharpe rester une saison de plus perd son futur arrière titulaire n’aura pas ce qu’il voulait : Shaedon se présente à la Draft 2022 sans avoir joué une minute en NCAA de la saison. Les dernières images en match officiel qu’on a de lui datent donc du lycée, voici quelques enregistrements des caméras de surveillance de la salle.

Shaedon Sharpe getting up in a hurry for the two-handed jam. Yeesh! pic.twitter.com/choBp9eTKO — Thunder Draft 🌩 (@thunder_draft) May 11, 2022

Après une saison blanche, Shaedon Sharpe est invité au NBA Draft Combine qui a eu lieu le 16 mai à Chicago. Trop bien, on va enfin avoir des infos sur ses qualités grâce à ses résultats aux tests de tir, de vitesse et d’agilité. Et bien pas de bol, il n’y a que ses résultats sur les mensurations ont été partagés par la Ligue. Donc analysons ces données les plus récentes pour commencer. On a sous nos yeux le réel Inspecteur Gadget : parmi les guards de la cuvée présents au Combine, Shaedon a la cinquième plus grande envergure et les plus grandes mains en longueur et en largeur parmi la trentaine de postes 1 et 2. Gogo gadgeto bras, gogo gadgeto mains, mais gogo gadgeto jambes aussi : 1m24 de détente avec élan, y’a de quoi s’envoler. Et le Canadien adore ça en plus. Ses coéquipiers au lycée n’avaient qu’à envoyer un ballon près du cercle en n’attendant que Shaedon finisse le travail en le mettant dedans. Sur ce point des mouvements et coupes sans ballon vers le cercle, l’arrière est très bon, tout comme dans sa création de tirs. Il adore s’offrir des tirs ouverts, au mid-range mais surtout à 3-points : avec 43% de réussite sur sa dernière année, le poste 2 n’a pas dû envoyer beaucoup de briques. De l’autre côté du terrain, sa défense est excellente, tant au niveau des appuis qu’au niveau des timings sur les contres et interceptions. Et après cela, n’essayez pas de le stopper sur le jeu de transition, sinon regardez ce qu’il pourrait vous arriver.

First off, I absolutely love this commentator. "Oh, oh, oh!"

Shaedon Sharpe rejects the high ball screen and puts someone on a poster. pic.twitter.com/O2mGWkf3WJ — Thunder Draft 🌩 (@thunder_draft) May 11, 2022

Pour ce qui est des points d’amélioration de Monsieur Sharpe, on peut tout d’abord parler de son jeu de passe pas assez développé. Ce dernier doit clairement être amélioré pour arriver à être moins prévisible sur le terrain face à un défenseur qui a bien révisé les scouting reports. Si on continue sur l’aspect offensif, Shaedon n’a pas peur d’aller au cercle, au contact mais il ne prend pas assez de vitesse au départ. Son premier pas n’est pas assez explosif, ce qui est étonnant quand on voit son habilité à finir près du cercle. Puis enfin on vous a expliqué précédemment que la création de tirs était l’un de ses pêchés mignons, mais leur sélection est cependant loin d’être parfaite. Sur sa dernière saison, l’arrière a été très gourmand et a utilisé beaucoup plus de tickets shoot que prévu. Mais après, toutes ses informations sont issues des analyses de ses derniers matchs lorsqu’il était junior au lycée ou en équipe nationale U16 avec le Canada. Le contexte de jeu, de rôle au sein du roster sont totalement différents de la NCAA et de la NBA. Et même s’il n’a pas joué de la saison avec Kentucky, il s’est quand même entraîné et a progressé au sein de l’un des programmes majeurs du basket universitaire américain. Avec un coach référencé qui a formé de grands joueurs NBA, comme Devin Booker ou Anthony Davis. Shaedon Sharpe n’a pas perdu ses qualités en une saison sabbatique, mais seules les franchises qui ont l’accueilli pendant des workouts individuels ou collectifs savent si ses défauts se sont amoindris.

# ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Athlétisme

Tir

Mouvements sans-ballon

Points faibles :

N’a pas joué un match de basket depuis le 16 octobre

Sélection de tir

Playmaking

DANS LES MOCKS DRAFTS, CA DIT QUOI ?

ESPN annonce Shaedon Sharpe en 7ème position.

Bleacher Report annonce Shaedon Sharpe en 5ème position.

The Athletic annonce Shaedon Sharpe en 5ème position.

Draft Room annonce Shaedon Sharpe en 6ème position.

Tankathon annonce Shaedon Sharpe en 5ème position.

Annoncé chez les Pistons aux côtés de Killian Hayes et de Cade Cunningham, verra-t-on le Canadien à Paris en janvier prochain sur le terrain de l’Accor Arena pour le match face aux Bulls ? On aura la réponse à cette question dans un peu plus d’une semaine. En tout cas, Shaedon Sharpe est un garçon talentueux, qui prendra potentiellement du temps sur le début de saison pour se mettre en jambes, mais qui apportera sa fougue à la franchise qui le sélectionnera.