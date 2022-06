Il y a quelques jours, Quin Snyder a décidé de dire stop et de quitter son poste de head coach du Jazz après huit années sur le banc des Mormons. Un départ globalement accepté du côté de Salt Lake City, mais un départ qui vient de se concrétiser alors que l’ancien entraîneur d’Utah était encore sous contrat avec la franchise de Salt Lake City…

C’est effectivement un détail qui peut avoir son importance. Il restait un an sur le contrat de Quin Snyder, qui devait ainsi s’achever au terme de la saison 2022-23 avec la possibilité pour l’ancien coach du Jazz de prolonger l’aventure une saison supplémentaire grâce à une option. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Que la franchise d’Utah garde ses droits sur Snyder par rapport à la prochaine campagne. C’est Tim MacMahon d’ESPN qui a souligné cet aspect sur le dernier podcast de son collègue Zach Lowe. D’après le journaliste, le Jazz peut donc théoriquement empêcher Quin de prendre un poste de coach ailleurs qu’à Utah dans le cas où ce dernier décide de reprendre du service lors de la saison à venir. On imagine cependant mal Snyder revenir sur un banc aussi vite et ce pour deux raisons. Déjà parce qu’il n’y a qu’un seul poste de libre en dehors du Jazz en NBA actuellement, à savoir Charlotte, et les Hornets vont probablement choisir entre Kenny Atkinson et Mike D’Antoni. Et ensuite parce que Quin Snyder semble plutôt parti pour souffler un coup et passer un peu de temps avec sa famille si l’on en croit les récents propos qu’il a pu lâcher. Cependant, c’est toujours bon de connaître tous les tenants et aboutissants, notamment dans le cas où un job se libère en cours de saison et qui provoquerait tout de suite des rumeurs autour d’un potentiel retour de Snyder sur le banc.

Si le Jazz a donc cette possibilité d’empêcher Quin Snyder de coacher en 2022-23, on ne voit pas trop la franchise de Salt Lake City aller dans cette direction si jamais il souhaite reprendre du service dans les prochains mois. Pourquoi ? Notamment pour des questions d’image. Auteur d’un gros job à Utah depuis son arrivée en 2014 malgré les échecs répétés en Playoffs, Snyder est largement respecté à travers la NBA et la franchise pourrait ainsi voir sa réputation se dégrader auprès d’autres coachs de la Ligue. C’est comme lorsqu’une franchise ne prend pas soin d’un de ses joueurs majeurs, ça donne pas forcément trop envie à d’autres de venir par la suite. Bah là c’est un peu pareil. Et puis plus globalement, même si Quin et le Jazz n’étaient sans doute plus sur la même longueur d’onde, les deux camps semblent s’être quittés en bons termes. Du côté du front office d’Utah, on voulait continuer l’aventure avec Quin (une extension de contrat était sur la table), mais ce dernier a estimé que c’était le moment de passer à autre chose. Une décision acceptée et respectée dans la franchise du Jazz, malgré la déception qui va forcément avec. Bref, pas vraiment le genre de divorce bien crade qui peut ensuite déboucher sur des coups bas ici et là.

Quin Snyder va prendre un peu de recul après toutes ces années à Salt Lake City. On le reverra sans aucun doute sur un banc NBA à l’avenir, peut-être aux Spurs en succession de Gregg Popovich qui sait. Mais en attendant, qu’il profite bien de sa nouvelle vie car il mérite clairement son break.

