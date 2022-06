Après deux mois d’attente pour les équipes qui ne sont pas qualifiées pour les Playoffs, nous voici enfin arrivés au jour de la Draft 2022, et les rumeurs sont plus intenses que jamais. Alors que nous ne sommes plus qu’à quelques heures du premier pick de la cérémonie 2022, la donne change encore car toutes les cartes peuvent encore être rebattues ce soir par les différents front offices. Tu ne sais pas encore à qui ta franchise préférée fait les yeux doux ? Tu es au bon endroit pour avoir la réponse. Entre les six mock drafts d’ESPN, Bleacher Report, The Athletic, Sports Illustrated, CBS Sports et The Ringer, voici les dernières tendances rapportées par les médias américains.

Pour rappel, une mock draft correspond à une simulation choix par choix qui se base sur la qualité des prospects, les différents besoins des franchises NBA et les derniers bruits de couloir à travers la Grande Ligue.

# LES LOTTERY PICKS

Cela fait très longtemps qu’il n’y avait pas eu autant d’incertitudes sur le premier pick de Draft. On croyait tous en début de saison que Chet Holmgren allait être le premier joueur appelé par Adam Silver, mais il s’est fait rattraper en avril par Jabari Smith Jr.. Il y a une semaine, on vous disait déjà que le poste 4 d’Auburn était la première option pour le Magic… mais les derniers workouts de Paolo Banchero ont l’air de pouvoir faire changer l’avis établi du front office floridien. En effet, depuis quelques jours, la côte de l’ailier fort de Duke pour le premier pick commence à baisser et sa sélection devant tout le monde commence à devenir bien plus probable qu’avant. Le podium de cette Draft est à 99% acté, mais pour en connaître l’ordre exact, il vaudrait mieux attendre ce soir. L’agencement le plus probable reste celui établi depuis deux mois, c’est à dire Smith Jr. à Orlando, Holmgren à Oklahoma City et Banchero à Houston. Pour ce qui est du reste du Top 5, celui-ci semble être acté également avec Jaden Ivey chez les Kings, et Keegan Murray chez les Pistons.

Pour les 6ème et 7ème picks, cela semble aussi être unanime. Bennedict Mathurin et son titre de MVP de la conférence pacifique (PAC 12) s’envoleront pour l’Indiana, parce qu’un arrière ne serait pas de trop chez les Pacers. Dans l’Oregon, la Draft pourrait prendre des saveurs exotiques grâce au pick du meneur australien Dyson Daniels. Plutôt sympa comme backup de Dame. Chez les Pelicans on hésite encore, mais il y a une certitude : à New Orleans, on veut recruter un minot à haut potentiel, que ce soit avec l’arrière de Kentucky Shaedon Sharpe, ou avec notre Frenche Ousmane Dieng qui continue sa remontée folle au sein des mocks drafts. Pareil chez les Spurs, si Sharpe n’est pas pris avant il atterrira au Texas, sinon on prendra un autre garçon né en 2003 avec le pivot Jalen Duren. Chez les Wizards, on ne change pas trop d’avis depuis leur workout avec Johnny Davis, donc il est très certain que la capitale récupère l’arrière de Wisconsin ce soir.

De la fin du Top 10 à la fin de ces lottery picks, il reste néanmoins pas mal d’incertitudes, bien plus qu’avant. Chez les Knicks, on ne sait toujours pas… sur quel poste recruter. À quelques heures de l’échéance finale, c’est dingue. Que ce soit sur le poste 1, avec l’interrogation TyTy Washington Jr. sous-exploité en NCAA cette saison, au poste d’arrière avec Malaki Branham, avec AJ Griffin au poste 3 ou Jalen Duren à l’intérieur si ce dernier n’a pas encore été pické… Possible que tout se joue avec une cocotte en papier pendant le temps de décision : “Combien ? – Neuf. – 1, 2, 3… Choisis une couleur. – Rouge…”. Au Thunder, le pick sera clairement un choix basé sur le meilleur potentiel encore disponible. Chez les Hornets, en manque cruel de pivot, Jalen Duren sera pris s’il n’est pas récupéré auparavant. Sinon, Charlotte attendra le pick 15 pour récupérer Mark Williams en poste 5 et donc picker un ailier ou ailier-fort, avec Griffin ou Jeremy Sochan grâce au 13ème choix. On bascule ensuite dans l’Ohio avec le 14ème qui est encore en train de bouger. Même si après sa saison, Ochai Agbaji paraît être une évidence pour les Cavs, l’énigme Jalen Williams continue d’intriguer. Le joueur de Santa Clara au profil à la Michael Porter Jr. remontait déjà la semaine dernière dans les mocks drafts, et peut désormais être un lottery pick ce soir car le fit serait très bon à Cleveland.

# LE RESTE DU PREMIER TOUR

Projeté par beaucoup la semaine dernière au début du second tour, Wendell Moore Jr., capitaine de Duke et élu meilleur ailier de la saison en NCAA, continue sa belle remontée jusqu’au 19ème pick des Timberwolves (Sports Illustrated) ou le 23ème choix des Sixers (ESPN). Pareil pour le meneur de Gonzaga, Andrew Nembhard qui a bien grimpé grâce à de très bons workouts. Il est projeté par plusieurs médias au sein de ce premier tour de Draft 2022 désormais, au 24ème pick des Bucks (CBS Sports) par exemple. La route vers le contrat garanti en NBA commence aussi à s’éclaircir pour l’une des sensations de cette March Madness, Christian Braun, ailier champion avec Kansas. Il y a tout de même des petites éruptions fraîches à noter, comme celle de Peyton Watson, arrière de UCLA, et de Josh Minott, ailier de Memphis et coéquipier de Duren cette année, qui peuvent potentiellement devenir de belles pioches au sein de cette fin de premier tour. En parlant des potentiels steals de cette Draft 2022, certains remontent dans les mocks comme Jean Montero enfin présent dans une projection de premier tour, ou d’autres s’installent plus confortablement entre plusieurs places, comme Jaden Hardy posé entre le 24ème et le 30ème choix.

La Draft a lieu ce soir mais ces différentes simulations des médias américains montrent bien que rien n’est figé à quelques heures du début de la cérémonie, et que tout ce qui est acquis ce matin peut être bousculé cette nuit. Rendez-vous donc cette nuit dès 1h du matin pour les choix finaux de chaque franchise !