Ah cette cuvée de Draft 2022… Chet Holmgren, Paolo Banchero, Shaedon Sharpe. Il y a du très beau monde à aller récupérer cette année. Mais certains jeunes cachés au fond du premier tour et au début du second ont du potentiel, et certaines franchises pourraient faire de très bonnes affaires même si elles n’ont que le 34ème choix. Voici donc un zoom sur cinq joueurs moins connus qui pourraient faire des étincelles dès leur saison rookie.

Patrick Baldwin Jr. – Ailier – 19 ans – 2m08 – 99 kilos

Après avoir longtemps été annoncé du côté de Duke par les spécialistes du recrutement, l’ailier décide finalement de rejoindre le programme de Wisconsin, Milwaukee, coaché par son père. La décision surprend mais tout le monde s’attend à ce qu’il éclate la concurrence au sein d’une conférence plus mineure. Cependant, la saison des Panthers est très compliquée et Patrick Baldwin Sr. est remercié au début du mois de mars. Le fiston, lui, ne s’épanouit pas autant que prévu, et dégringole au fur et à mesure de la saison au sein des mock drafts. Avec ses 12,1 points, 5,8 rebonds, 1,5 passe décisive en 28,5 minutes de jeu, Pat’ Bald’ Jr. a tout de même réussi à se développer et à se préparer pour la NBA. Malgré sa taille le poste 3 a de très belles habilités pour la passe et le tir. Son athlétisme s’est également amélioré : son premier pas est désormais bien plus rapide, son dribble s’est abaissé, et ses muscles se sont dessinés. Il est pour le moment annoncé chez les Pelicans en étant sélectionné au 41ème pick de la Draft 2022 selon ESPN, mais pourrait être choisi sans surprise en fin de premier tour.

Jean Montero – Meneur – 18 ans – 1m88 – 80 kilos

Le meneur est la pépite dominicaine de cette cuvée 2022. En 2019, il réalise de très belles performances avec l’équipe nationale U16 et sur les Adidas Next Generation Tournaments de l’EuroLeague. Le poste 1 atteint même les 21,2 points, 4,7 rebonds, 4 passes et 1,7 interception de moyenne sur l’édition de Valence avec l’équipe de Gran Canaria. Après cela, Jean Montero décide de s’envoler pour les US et d’être le joueur phare de la saison inaugurale d’Overtime Elite mais il signe au sein de la ligue sous forme de prêt. Cela veut dire que la franchise qui le draftera la semaine prochaine devra racheter son contrat pour qu’il puisse rejoindre le roster. Normal que le processus puisse refroidir les franchises NBA prêtes à le sélectionner. Le Dominicain est jeune, le physique est encore à développer mais les qualités de poste 1 sont déjà présentes. Son playmaking sur jeu de transition ou placé est très bon, et avec sa très bonne vision de jeu et son handle ravageur, il pourra faire danser les défenses de NBA avant de filer rapidement au cercle. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il serait sélectionné par les Kings au 49ème pick de cette Draft.

Jaden Hardy – Arrière – 19 ans – 1m93 – 89 kilos

Le programme de G League Ignite a été très gâté cette saison. Entre Dyson Daniels, annoncé à l’unanimité comme un lottery pick et MarJon Beauchamp prévu en fin de premier tour, les franchises en ont oublié le troisième joueur de l’équipe candidat à la Draft 2022. Jaden Hardy est tout de même le meilleur marqueur de l’Ignite cette saison, avec ses 17,1 points de moyenne. Ajoutez à ça 4,6 rebonds, 3,2 passes et un physique plus que prêt pour la NBA, et vous vous retrouvez avec un joueur qui peut exceller dès son année rookie. Aujourd’hui prédit chez les Sixers en étant drafté à la 23ème position par ESPN, l’arrière a passé toute l’année dans les bas-fonds du premier tour et pourrait bien gratter une sélection au sein de la Second All-NBA Rookie Team la saison prochaine. Le poste 2 excelle sur la création de ses propres tirs, et même s’il n’arrive pas à convertir ses fautes provoquées, Jaden Hardy compense grâce à son très bon pourcentage aux lancers-francs. Il pourra faire le bonheur de pas mal de franchises, surtout s’il peut apprendre aux côtés d’un arrière plus expérimenté.

Bryce McGowens – Arrière – 19 ans – 2m02 – 82 kilos

L’arrière de Nebraska a été l’une des sensations de la Big Ten et a aidé à rendre la conférence encore plus relevée que prévu. Dès son arrivée en tant que freshman, Bryce McGowens est la première option offensive des Cornhuskers, qui n’ont malheureusement pas pu participer à la March Madness après une saison régulière sortant de la norme. Le poste 2 n’hésite pas à aller au cercle et n’est pas mauvais pour ce qui est de finir au contact et de provoquer des fautes. Ses instincts de leader offensif se sont énormément améliorés cette année, et un tel mental d’acier pourrait convaincre plusieurs franchises qui ne diraient pas non à un arrière supplémentaire. L’arrière est encore en développement, et pourrait devenir un joueur qui atteindra son réel potentiel dans plusieurs saisons. Une franchise patiente avec ses joueurs pourrait être séduite par le projet, et ne devrait pas être déçue si ses saisons NBA suivent la logique de sa saison NCAA. Pour le moment, il est annoncé par ESPN en 39ème position et drafté par les Cavs qui ne seraient pas contre un petit arrière scoreur au sein de la second unit.

Jake LaRavia – Ailier – 22 ans – 2m07 – 103 kilos

L’ailier de Wake Forest est l’un des plus vieux joueurs de cette cuvée, mais pas l’un des moins talentueux. Il a d’ailleurs mis pas mal de monde d’accord lors du NBA Draft Combine qui a eu lieu le mois dernier à Chicago pour une raison toute simple : le mec a des fondamentaux de trentenaire. Pour tout ce qui est du tir, de la passe, du dribble et du QI basket, on voit bien que ses trois saisons universitaires l’ont aidé à se développer pour pouvoir prétendre aujourd’hui à avoir une place dans le roster d’une franchise NBA. Après deux saisons au sein d’une conférence mineure, Jake LaRavia décide de rejoindre Wake Forest, et son duo avec Alondes Williams devient électrique. Son coéquipier est élu meilleur joueur de leur conférence, l’ACC, et l’ailier tourne à 14,6 points à 55,9% au tir dont 38,4% du parking, 6,6 rebonds et 3,7 passes décisives sur la saison. Selon ESPN, il pourrait être sélectionné par les Warriors en 28ème position. Même si le physique de l’ailier au nom qui sonne comme une marque de pâtes est encore à développer, Golden State peut récupérer avec Jake LaRavia un back-up solide pour Andrew Wiggins.

Nikola Jokic, ancien 41ème pick de Draft, élu deux fois MVP. En ce moment Jordan Poole, 28ème pick de la Draft 2019, qui continue d’étaler son talent sur ces Finales NBA. Un pick aussi lointain ne signifie pas la fin, loin de là, et peut même motiver les joueurs à montrer que toutes les franchises au-dessus ont eu tort de ne pas les avoir sélectionné. Alors haut les cœurs, on se retrousse les manches et on retourne vite au travail pour prouver que l’on mérite sa nouvelle place au sein de la Ligue.