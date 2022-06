Demain à cette heure-ci, deux éventualités s’offrent à nous. Soit on sera en train de débattre sur le septième titre des Warriors acquis la veille, soit on se chauffera en vue d’un incroyable Game 7 qui nous attend dimanche soir. La seule certitude ? On le fera en transpirant nos races car Evelyne Dheliat annonce 42 dans le Loir-et-Cher et 41 dans la Loire. Allez, ventilo.

Le rendez-vous est pris ce soir ou plutôt cette nuit, à 3h du matin. Quelle belle horaire d’ailleurs, car on se dit qu’à ce moment et à ce moment-là seulement on arrivera un peu à respirer. Mais arrêtons plutôt de nous plaindre et parlons plutôt de ce qui nous attend. Un Game 6 de Finales NBA, rien que le nom doit vous mettre la puce à l’oreille. Un. Game. 6. De Finales NBA : le terrain de jeu favori de Klay Thompson (le vrai hein, pas l’autre) et le possible théâtre d’un énorme coup de marqueur sur le CV de Stephen Curry. Un. Game. 6. De. Finales. NBA : une chance pour Jayson Tatum de jumper encore un peu plus dans l’histoire de sa ville, lui qui n’a que 24 ans, 24 comme son idole Kobe, émojis yeux émojis serpent mais émojis chiant un peu, quand même.

Les deux Splash Brothers précédemment cités pour Golden State mais, évidemment, une armée entière remontée comme une pendule, avec en tête un Andrew Wiggins à deux dingueries d’aller piquer le MVP des Finales à Steph, un Draymond Green revigoré au Game 5 après un début de série hardos et un Jordan Poole qui a une belle gueule de facteur inattendu sur ce genre de match. Steph, Klay, Dray, Andre Iguodala et Steve Kerr brigueront une quatrième bague, Kevon Looney tentera d’aller en ajouter une troisième à sa collec, mais en face de ces gentils garçons se dresseront surtout… des mecs qui ne veulent pas partir en vacances demain et, surtout, qui voudront s’éviter la peine de voir l’ennemi faire la fête dans sa propre maison, devant son propre public.

Car c’est bien beau tout ce bla-bla, mais les Warriors auront surtout cette nuit une furia verte à freiner. Un TD Garden en feu les attend, une bande de verrous humains aussi, et les hommes de Coach Udoka devront sortir une perf défensive all-time pour ne pas mourir. Après avoir perdu récemment deux matchs de suite pour la première fois de ces Playoffs mieux vaudra ne pas rééditer la contre-perf car vous savez ce que ça signifie, et les Marcus Smart, Jay Brothers et autres Robert Williams devront sortir la hache, attention Marcus c’est une image, rien de plus. On attend également un apport bien plus conséquent de ces hommes de l’ombre qui sortent de leur boîte pour vous faire gagner un titre, messieurs Grant Williams, Derrick White et Payton Pritchard on vous cause, et tout ce beau monde aura donc pour mission de s’offrir un Game 7 sous assistance respiratoire et de renvoyer Jean-Michel Stress directement dans les travées du Chase Center dimanche.

3h du matin c’est l’horaire, et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule sachez que ce match sera commenté en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Est-ce qu’il vous en fallait plus pour être présent à 3h ? Allez, venez, on vous promet qu’il fera frais, au moins au début, avant l’hymne quoi.