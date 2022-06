Les mouvements dans les effectifs ont déjà commencé pour certaines franchises, mais d’autres attendent d’avoir un plus clair schéma des objectifs de chacun pour passer les premiers coups de fil. C’est le cas des Sixers, qui envisageraient d’échanger, au hasard, Tobias Harris et Matisse Thybulle. Si l’idée est là, l’heure n’est encore qu’au jaugeage des différentes possibilités. Notez qu’il est très difficile de prononcer « jaugeage » la bouche pleine enfin bref.

C’est le genre de conversation que l’on lance au détour d’une autre déjà entamée, lors d’une pause pendant une réunion des managers de la ligue. « Ouais, et ta star là… c’est sûr qu’elle repart chez vous une année de plus ? Non parce que j’ai lu deux trois trucs chez le Woj’ et au cas où j’ai quelques joueurs à t’échanger ». Pour les Sixers, il est précisément l’heure d’entretenir ces petites conversations avec les uns et les autres pour mettre tout le monde au courant que certains jolis profils de l’effectif de Philly pourraient devenir disponibles. Cette information, c’est le Philadelphia Inquirer qui nous la livre, avec pas mal de précisions quant aux joueurs que les Sévènti Siqseurz voudraient éventuellement lâcher. Tobias Harris et Matisse Thybulle sont en tête, mais sont également inclus Furkan Korkmaz, Shake Milton, Danny Green et le 23ème choix de la Draft à venir. Ouais, ça fait une liste presque aussi grande que le générique du dernier Star Wars. Bien sûr, tout ça n’est pas fait uniquement pour faire plaisir aux autres équipes, loin de là. En libérant autant de joueurs, l’idée est bien de créer un maximum de place dans le cap space de la franchise. L’objectif ? Attirer un troisième profil de très haut calibre pour assister Joel Embiid et James Harden.

FrSources: #Sixers gauging trade interest in Tobias Harris, Matisse Thybulle and others https://t.co/6jCjbvDOm2 via @phillyinquirer — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) June 15, 2022

Le pari est somme toute assez risqué, puisque si la sauce venait à ne pas prendre avec cette nouvelle star, les Sixers n’auraient plus grand chose pour compenser dans le reste du groupe. Pourtant, il s’agit là de l’option la plus logique. Pourquoi ? Car aussi talentueux soit-il, cet effectif de Philly n’a désormais que trop prouvé qu’il n’était pas assez costaud pour jouer le titre NBA. Et avec un Embiid dans son prime, il n’est plus question de passer encore une ou deux saisons à gérer l’affaire au pifomètre en mode Jean-Claude Dusse : « Oublie que t’as aucune chance et vas-y fonce ! Sur un malentendu, ça peut passer« . Pour l’identité de ce top joueur que toute la Pennsylvanie semble désormais espérer ? Désolé mais même l’équipe de Mask Singer n’en a aucune idée. Il faudra sans doute être encore un peu patient, car comme expliqué au dessus, les Sixers attendent certainement le début global des hostilités, ce moment où un petit engrenage entraîne tous les autres avec lui et que les échanges se multiplient. D’un point de vue tactique, cette stratégie peut se révéler payante, car Philly a beaucoup d’atouts et pourrait profiter d’un trade à plusieurs équipes pour refiler un maximum de joueurs tout en s’assurant de pouvoir dénicher leurs perles rares à droite et à gauche.

À Philadelphie, c’est l’heure du conseil. Si Joel, James et Tyrese sont protégés par des colliers d’immunité et autres totems, les autres ne sont pas à l’abri de voir Daryl Morey leur demander de se lever, de prendre leur flambeau et de le rejoindre. Et dans ce cas là, comme vous le savez sans doute… la sentence est irrévocable.

Source : Philadelphia Inquirer