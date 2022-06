Le 23 juin prochain, la Draft NBA 2022 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn, où chacune des franchises de la Grande Ligue tentera d’améliorer son roster en sélectionnant les bons prospects. Pour vous préparer au mieux à cet événement toujours très attendu, on a estimé utile de faire un focus tout particulier sur les dix équipes qui choisiront dans le Top 10, d’Orlando à Washington. On poursuit avec les Pacers aujourd’hui, qui ont obtenu le pick #6 à la Lottery. Quelles sont leurs options à la Draft ?

OPTION #1 : SELECTIONNER UN GROS PROSPECT SUR L’AILE

Après le trade de Domantas Sabonis contre Tyrese Haliburton en cours de saison, les intentions des Pacers sont claires. Dans l’Indiana, on veut se relancer avec un projet qui mettra en valeur des jeunes talents de la Ligue. Mais pour ne pas repartir de trop bas, il faut entourer correctement Haliburton. Avec un backcourt déjà bien chargé (Malcolm Brogdon, Chris Duarte, T.J. McConnell, Buddy Hield…) et la possibilité de voir Myles Turner rester dans le secteur intérieur, le besoin principal des Pacers pourrait se situer sur les postes 3 et 4. Avec le sixième choix, la franchise de Rick Carlisle pourrait bien se tourner vers Keegan Murray ou A.J. Griffin. Deux joueurs aux profils différents (Murray est plus un couteau suisse alors que Griffin est l’incarnation du rôle de 3&D) mais aussi intéressants l’un que l’autre pour aider la reconstruction de ces Pacers.

OPTION #2 : CHOISIR UN GUARD POUR COMPLETER LE BACKCOURT

Sinon, les Pacers pourraient voir un intérêt dans le fait de sélectionner un guard à haut potentiel, qui formerait un backcourt plein d’avenir avec Tyrese Haliburton. Une option qui peut paraître secondaire quand on sait qu’en plus du jeune meneur, ils ont aussi le prometteur Chris Duarte et le vétéran Malcolm Brogdon sous contrat. Il y a déjà du monde sur les postes 1 et 2, mais il ne faut pas oublier que la franchise de l’Indiana est dans une phase de reconstruction qui ouvre la porte à toutes les possibilités. Comme le départ de Brogdon semble de plus en plus envisagé, elle pourrait vouloir ajouter un joueur au profil différent sur la ligne arrière. Et avec leur sixième choix, les Pacers sont plutôt bien placés pour obtenir l’un des meilleurs joueurs de la cuvée à ce poste. Choisir un prospect comme Shaedon Sharpe serait peut-être une bonne idée pour les hommes en jaune : le gamin a du potentiel et son profil de gros scoreur serait complémentaire avec Haliburton, très bon créateur. Reste malgré tout de l’incertitude pour ce joueur, qui a connu une saison blanche l’année dernière. Sur le même poste, Bennedict Mathurin ou Johnny Davis pourraient être des alternatives intéressantes dans le profil d’arrière scoreur en apportant plus de garanties à court terme.

OPTION #3 : MONTER À LA DRAFT POUR ALLER CHERCHER UN CRACK

On vous en parlait, quelques mouvements sont prévus à Indianapolis cet été. Le management de la franchise veut faire le ménage et n’hésitera pas à transférer des joueurs si cela lui permet de mener à bien la reconstruction de l’équipe. Les Pacers pourraient bien tenter de monter à la Draft pour aller chercher l’un des gros cracks de cette cuvée. Pour cela, ils pourront sans doute proposer des joueurs confirmés comme Malcolm Brogdon, Buddy Hield voire Myles Turner pour tenter de convaincre les Rockets ou les Kings. Cela leur permettrait de se placer pour récupérer un joueur d’un niveau supérieur à leur pick 6, du genre Paolo Banchero. Mais pas sûr du tout que les pièces présentées suffisent à obtenir cette montée, ce qui rend cette option plus difficile à envisager.

Les Pacers font face à un été qui va déterminer l’avenir de la franchise pour les prochaines années, et ça commence dès la Draft. Avec la possibilité de compléter le roster avec un profil prometteur sur les ailes ou de trouver le joueur qui formera un duo complémentaire avec Haliburton pour les saisons à venir, il va falloir faire un choix. À moins qu’Indiana ne trouve le moyen de remonter à la Draft et d’aller chercher un joueur qui semblait hors de portée. En tout cas, on a hâte de voir ce qu’ils nous réservent.

