C’est la story assez folle du week-end. Lors d’un match comptant pour un tournoi semi-pro américain, un héros s’est révélé. Myles Copeland, basketteur à Toledo mais aussi pompier, est intervenu en plein match pour sauver la vie de l’un des arbitres, victime d’un malaise cardiaque. On regarde ça en détails.

La nouvelle a fait du bruit, et elle nous vient tout droit de New York. La Grosse Pomme était ce week-end le théâtre de la Basketball League, une compétition semi-professionnelle américaine assez anonyme qui a eu droit à un gros coup de projecteur. On vous pose le contexte : samedi dernier, un match de Playoffs a eu lieu entre le Toledo Glass City et les Jackals de Jamestown. Jusqu’ici tout va bien mais un événement dramatique va venir perturber la rencontre. À la fin du premier quart temps, John Sculli, qui officiait en tant qu’arbitre, est victime d’un malaise cardiaque et s’effondre sur le terrain. Tout de suite après, un homme se précipite pour le secourir. Il s’agit de Myles Copeland, joueur de l’équipe de Toledo, mais surtout pompier en dehors de son activité de basketteur. Il vérifie les signes vitaux de Sculli et décide de lui pratiquer un massage cardiaque en voyant que l’homme ne respire plus, jusqu’à l’arrivée des secours. Un réflexe de sauvetage nécessaire que le nouveau héros du pays a raconté à ESPN :

« C’était instinctif. J’ai moi-même été surpris par la rapidité avec laquelle j’ai pu « changer de mode », en particulier dans un match de basket. Mais en tant que pompier, même quand vous n’êtes pas au travail, vous êtes toujours en fonction. Il faut toujours avoir un œil sur les autres et sur ce qu’il se passe autour de vous. » – Myles Copeland

L’intervention héroïque du joueur a finalement permis de sauver John Sculli, qui s’apprête à subir une intervention chirurgicale pour pouvoir s’en tirer définitivement. Et l’histoire est belle jusqu’au bout puisqu’en plus de pouvoir reprendre la compétition, Myles Copeland et son équipe ont assuré sur le parquet en dominant leurs adversaires. Ils ont même enchainé avec une deuxième belle performance le lendemain. Une nouvelle victoire qui leur a ouvert les portes de la demi-finale. Le match se disputera ce jeudi dans l’Indiana et sera l’occasion de mettre à l’honneur le héros du week-end, comme l’indique le directeur de la Ligue David Magley :

« Un gars comme lui mérite d’être célébré. Pas seulement parce qu’il a sauvé une vie, mais aussi pour l’humilité avec laquelle il s’est comporté par la suite. C’est le genre de personne qui agit en héros quand on en a eu besoin mais qui ne s’attribue aucun mérite. » – David Magley

Une histoire comme on aime en lire. Le week-end dernier, le pompier-basketteur Myles Copeland est passé du statut d’anonyme à celui de héros national grâce à son intervention qui a permis de sauver une vie. Si en plus son équipe pouvait remporter le championnat, la boucle serait bouclée.

