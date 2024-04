La dernière soirée de saison régulière 2023-24 est terminée en NBA. On va pouvoir dire “à dans quelques mois” à bon nombre de Français évoluant dans la Grande Ligue, mais avant ça, retour sur leurs dernières performances de l’année.

On les revoit en octobre :

Rayan Rupert

L’ailier évolue dans une équipe en souffrance en NBA et comme chaque équipe en souffrance, les 15 derniers matchs de la saison servent principalement à donner du temps de jeu aux jeunes espoirs de la franchise. Le rookie des Portland Trail Blazers a pris de plus en plus de place dans la rotation et a terminé sa saison avec 40 minutes sur le parquet dans une bouse collective face aux Sacramento Kings. 11 points, 6 rebonds et 5 passes décisives à 4/12 au tir, 2/7 de loin et 1/2 aux lancers. ‘Rups’ est un énorme bosseur et on a déjà hâte de voir son année Sophomore.

Sidy Cissoko

L’ailier évolue dans une équipe en souffrance en NBA et comme chaque équipe en souffrance, les 15 derniers matchs de la saison servent principalement à donner du temps de jeu aux jeunes espoirs de la franchise. Le rookie des San Antonio Spurs a pris de plus en plus de place dans la rotation et a terminé sa saison avec 31 minutes sur le parquet dans la victoire face aux Pistons. 7 points, 4 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres à 3/8 au tir, 0/2 de loin et 1/2 aux lancers. Sidy est un énorme bosseur et on a déjà hâte de voir son année Sophomore.

Evan Fournier

La saison d’Evan Fournier avait très mal commencé. Cloué sur le banc des New York Knicks jusqu’à la Trade Deadline, l’arrière a rejoint les Detroit Pistons pour la fin de saison. Pire équipe de la Ligue, les objectifs collectifs n’étaient pas très élevés, mais à titre individuel, c’était une opportunité géniale pour Evan Fournier. Le dégarni de Charenton a pu profiter des 30 derniers matchs pour se remettre en rythme avant les Jeux olympiques de Paris l’été prochain. Contre les San Antonio Spurs, il a terminé sa saison avec 6 points, 1 rebond et 1 passe décisive à 3/8 au tir et 0/3 de loin en 16 minutes sur les parquets. On se voit fin juillet Vavane !

Bilal Coulibaly

Toujours blessé, le meneur des Washington Wizards n’a pas participé à la dernière défaite de son équipe face aux Boston Celtics.

Victor Wembanyama

Pas de risque pour Wemby. L’Alien a été mis au repos par le staff des San Antonio Spurs pour le dernier match de la saison face aux Detroit Pistons.

On le voit au Play-In :

Nicolas Batum

De Los Angeles à Philadelphie, Nicolas Batum a changé d’air cette année mais dans les deux cas, il a été un maillon essentiel d’une équipe compétitive. Encore très utile dans une rotation NBA, l’ailier a pourtant peut-être disputé son dernier match de saison régulière en carrière face aux Brooklyn Nets. 20 minutes, aucun point, mais 5 rebonds et 5 passes décisives à 0/3 au tir et 0/2 de loin. ‘Batman’ jouera contre le Miami Heat lors du Play-In.

On les voit (ou non) en Playoffs :

Rudy Gobert

Le Futur DPOY a été à l’image de sa saison face aux Phoenix Suns : excellent. Malgré la défaite, ‘Gobzilla’ s’est illustré en envoyant 21 points, 7 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre à 7/9 au tir et 7/9 aux lancers en 32 minutes. Rudy Gobert retrouvera d’ailleurs les Phoenix Suns au premier tour des Playoffs. Il sera essentiel pour son équipe qu’il domine à nouveau Jusuf Nurkic lors de la série.

Ousmane Dieng

Avant de disputer le troisième et dernier match des Finales de G League, le Sophomore s’est chauffé les gambettes en jouant 18 minutes dans la déculottée offerte par le Oklahoma City Thunder aux Dallas Mavericks. 13 points, 1 rebond, 4 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres à 6/12 au tir et 1/3 de loin. Son équipe a terminé en tête de la Conférence Ouest et bien qu’il ne sera probablement pas dans la rotation en Playoffs, c’est une nouvelle dont il peut grandement se satisfaire. Maintenant on veut le titre en G League.

Olivier Sarr

Lui n’a pas été lancé par Mark Daigneault contre les Dallas Mavericks. Le seul objectif : le titre en G League.

Moussa Diabaté

Malgré le grand turnover effectué par Doc Rivers dans les deux derniers matchs des Los Angeles Clippers cette saison, le pivot français n’a pas vu la couleur du parquet.

Les Bleus nous ont fait vibrer lors de cette saison régulière en NBA. Certains ont réussi leur sortie par la grande porte ce soir et on a déjà hâte de tous les revoir sur les parquets que ce soit en Playoffs, aux Jeux olympiques ou la saison prochaine.