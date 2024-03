Sidy Cissoko, drafté en 44è position par les Spurs cette année, a passé le plus gros de l’année en G League. Auteur d’une belle fin de saison, il pourrait prétendre à quelques minutes dans le groupe NBA. Et ce n’est pas pour déplaire à Victor Wembanyama.

En conférence de presse après son match exceptionnel face aux Nets, Wemby s’est permis un petit coup de lobbying à propos de Sidy Cissoko. Le rookie observe avec attention la montée en puissance de son compatriote, et ne cache pas son envie de partager le parquet avec lui. Ce n’est pas pour déplaire aux fans français de NBA.

« Ça fait plaisir de voir son évolution au cours de l’année, mais aussi au cours de sa vie. C’est quelqu’un que je connais depuis très longtemps et qui a un parcours… https://t.co/lcBFeGGDqo pic.twitter.com/79GGMTl01g — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) March 18, 2024

Le Français a signé une semaine particulièrement réussie en G League, dont un game winner, une perf à 25 points en sortie de banc, et un gros match avec un 5/6 du parking hier soir. Comme un poisson dans l’eau à l’échelon inférieur, il continue de parfaire son shoot pour compléter ses superbes qualités athlétiques.

Sidy Cissoko rises above 6’11” Jake Stephens and SLAMS it home for the @austin_spurs!💥 pic.twitter.com/mAsnHDk03i

— NBA G League (@nbagleague) March 17, 2024

Game winner de Sidy Cissoko!

Yo conozco a algunos a los que les podría enseñar 👀 pic.twitter.com/6TpN81k5Nv

— SPURS LATAM (@Spurs_Latam) March 17, 2024

Sidy Cissoko s’est d’ailleurs livré à Benjamin Moubèche dans une belle interview à retrouver ici.

La fin de saison approche en G League, et Pop pourrait appeler le joueur en two-way pour lui donner un peu de temps de jeu. Un combo franco-français du côté de San Antonio pour pimenter la fin mars avant de partir en vacances ? On dit oui oui oui.

Source texte : Benjamin Moubèche