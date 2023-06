Sidy Cissoko : “Je savais que les Spurs gardaient un œil sur moi”

Sélectionné par les Spurs en 44ème position de la Draft 2023, Sidy Cissoko va aider Victor Wembanyama à perpétuer la tradition des Français à San Antonio. Au moment de sa présentation, l’ancien de la team Ignite a raconté les dessous de son arrivée à Fort Alamo.

On s’attendait à voir un Français avec le maillot des Spurs mais ce sont bien deux frenchis qui vont poser au media day avec une nouvelle tunique. Après l’Espagne et la Team Ignite en G League, Sidy Cissoko a tenté sa chance à la Draft et ça a payé avec une sélection au second tour. Si personne ne pouvait vraiment prédire que le natif de Saint Maurice rejoigne les Éperons, lui semblait croire en ses chances. Des propos rapportés par Yann Ohnona du journal L’Équipe.

🏀 #NBA

🎙 Sidy Cissoko : “Un truc de ouf, vraiment !”#Interview #beinsports pic.twitter.com/MkxzDrKaUQ

— NBAextra (@NBAextra) June 25, 2023

“Il y a une semaine pile-poil j’étais en train de faire mon workout [avec les Spurs, ndlr], et ça s’est plutôt archi-bien passé et je sais qu’ils étaient intéressés par moi pour la Draft. J’avais peur car on se rapprochait de la fin et je pensais que j’allais pas être drafté vraiment. Mais à la fin, ils ont eu confiance en mon équipe, ma famille. Maintenant, je suis là avec eux et c’est un plaisir vraiment.”

Chez les Spurs, Cissoko va retrouver Victor Wembanyama, avec qui il a souvent partagé les parquets mais jamais dans le même camp. L’heure est enfin venue pour les jeunes talents d’associer leurs forces.

“C’est un truc de fou qu’on soit arrivés jusque-là. On a toujours été en rivalité depuis les U9, U10 jusqu’à U13. Il était avec les Hauts-de-Seine, le 92 et moi avec le 91. Il a gagné plusieurs tournois avec les Hauts-de-Seine et moi aussi avec le 91. Ça s’est toujours bien passé mais on pensait pas du tout qu’on serait coéquipiers un jour en NBA.”

Reste plus qu’à espérer désormais que les deux pépites tricolores sauront marcher dans les pas de Tony Parker du côté de Fort Alamo. Avec Gregg Popovich pour lancer leurs carrières NBA, ils ne pouvaient pas espérer meilleur mentor.

First one that’s not photoshopped 😏 pic.twitter.com/AjnMi3y1YK

— San Antonio Spurs (@spurs) June 24, 2023

Source texte : Yann Ohnona / L’Équipe