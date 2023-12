Malgré la 154e défaite de suite des Spurs (en réalité, il s’agit de la 16e, record de franchise égalé), face aux Bulls à domicile, San Antonio peut se satisfaire du match de Victor Wembanyama. Le Français a claqué 21 points et 20 rebonds, devenant le plus jeune joueur de l’histoire à réussir un match en “double” double-double !

Les Spurs sont une institution en matière de sérieux et de victoire. Face à des Bulls qui ne sont que l’ombre d’eux mêmes en ce moment, ils n’ont néanmoins toujours pas trouvé la clé du succès. Et cette équipe 2023-24 égale donc le record de l’an passé, avec 16 revers encaissés à la suite. Spoiler ? Le prochain match à Houston (lundi) pourrait être tristement historique à cet égard.

Pour sourire un peu dans ce marasme ambiant, les Spurs peuvent néanmoins compter sur Victor Wembanyama. Le rookie a trouvé son rythme de croisière et s’est permis cette nuit d’aller titiller un peu le rupteur. 21 points, 20 rebonds, 4 passes et 4 contres à 8/20 au tir. Intraitable sous l’arceau en défense, il a donné plusieurs secondes chances aux siens en attaque. Pas assez pour gagner le match, mais la ligne de statistiques est inédite pour un joueur aussi jeune dans l’histoire de la NBA. Victor dépasse ainsi – pour 4 petits jours – un certain Dwight Howard.

Victor Wembanyama left it all on the floor for the Spurs!

🔥 21 PTS

💪 20 REB

🚫 4 BLK

Wemby becomes the only player to record a 20-PT, 20-REB, 4-BLK game this season. pic.twitter.com/ikBgRq8KDr

— NBA (@NBA) December 9, 2023

Plutôt efficace aux lancers-francs, Wemby doit encore se trouver une sélection de tirs un poil meilleure pour passer un gros cap en matière d’efficacité en jeu. Plus de propreté, plus d’apport, plus de chance de victoire. Même s’il n’est pas tout seul, et que contrairement à un Chet Holmgren – par exemple – le Vic’ n’est pas quasi-systématiquement mis en situation de confort pour jouer ses duels.

Dwight Howard a également marqué 21 points et capté 20 rebonds à 19 ans, mais Victor Wembanyama est devenu ce soir le plus jeune joueur de l’Histoire avec un 20-20.

◻️ Wemby : 19 ans et 338 jours

◻️ Howard : 19 ans et 342 jours https://t.co/NUAkiEgtdU

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) December 9, 2023

Les Spurs ont aussi pu compter sur Tre Jones et Keldon Johnson (18 et 20 points, respectivement). Côté Bulls, quatre joueurs terminent à plus de 20 points ! Patrick Williams, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic et Coby White. San Antonio a viré en tête à la pause mais s’est progressivement écroulé pour céder la victoire, 112-121.