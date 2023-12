La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Comme prévu, Kristaps Porzingis (Celtics) va faire son retour ce soir contre les Knicks. Il revient d’une blessure au mollet. (Source : The Athletic)

Parmi les joueurs qui pourraient revenir sur les parquets ce soir : Joe Harris (Pistons), Jordan Clarkson (Jazz), Kelly Olynyk (Jazz). Pas de Bam Adebayo (Heat) par contre. (Source : NBA Injury Report)

Bradley Beal a repris l’entraînement complet avec les Suns, mais le coach Frank Vogel veut se montrer patient avant de le refaire jouer. Bealou pourrait néanmoins revenir la semaine prochaine. (Source : Burn City Sports)

Les Wizards ont signé Jules Bernard. Pas le peintre hein, le joueur de G League. (Source : The Athletic)

Le In-Season Tournament continue de booster les audiences, avec une hausse de 26% (1,5 million de téléspectateurs en moyenne) par rapport à la saison dernière sur la même période. (Source : Front Office Sports)

