Le 8 décembre 1992, Dominique Wilkins battait un record all-time en NBA, celui du plus grand nombre de lancers-francs rentrés dans un match sans un échec. L’ailier des Hawks en avait réussi 23.

1992 est une année importante pour le basket-ball mondial. La Dream Team s’est emparée de Barcelone et a émerveillé les yeux des fans de sport à travers le Monde. Or, si l’absence d’Isiah Thomas dans cette équipe est régulièrement rappelée, celle d’un autre monstre de la balle orange est trop souvent oubliée : celle de Dominique Wilkins.

Car en janvier 1992, lorsque l’ailier des Atlanta Hawks se rompt le tendon d’Achille, il est l’un des tout meilleurs de la planète. Il tourne lors de la saison en cours à plus de 28 points et 7 rebonds de moyenne et sans cette blessure, les places de Clyde Drexler et surtout de Chris Mullin dans l’équipe auraient été en grand danger.

Alors, lorsque moins d’un an plus tard, The Human Highlight Film est de retour sur les parquets, les fans ne savent pas bien à quoi s’attendre. Wilkins peut avoir un goût de revanche après avoir manqué l’un des plus grands moments de l’histoire du basket-ball, mais il a déjà 33 ans et vient de subir l’une des pires blessures pour un sportif. À cette époque-là, il n’y a que peu d’athlètes qui sont revenus à 100% après un tel traumatisme corporel.

Mais Dominique Wilkins n’est pas fait comme tout le monde et lors de son match de retour, il plante déjà 30 points contre les New York Knicks (ceux de Patrick Ewing, pas d’Allonzo Trier). Et, un peu plus d’un mois plus tard, le 8 décembre, il s’apprête à réaffronter Michael Jordan et ses Chicago Bulls, double champion en titre.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est prêt pour ce challenge.

Dominique Wilkins va mettre les gaz dès le début de la rencontre et ne va jamais les lâcher. L’ailier enchaîne les drives et fait vivre un cauchemar à la défense des Bulls qui ne trouve pas d’autres solutions que de faire des fautes pour essayer de ralentir l’animal. Six fautes pour Scottie Pippen, son adversaire direct, cinq pour Michael Jordan, quatre pour Horace Grant et Bill Cartwright en respectivement 26 et 18 minutes. Tous se font reprendre par les arbitres.

Malheureusement, envoyer Wilkins aux lancers-francs, en ce soir de décembre, n’est pas la solution. L’alien est dans son rythme et ne va littéralement rien louper sur la ligne, 23/23, nouveau record NBA. Le panier est un océan et le ballon un caillou. Une adresse exceptionnelle qui, même pour un joueur ayant tourné à 81% de réussite dans l’exercice en carrière, détonne.

Les Hawks s’imposeront finalement 123-114 face aux Bulls grâce à la ligne de stats exceptionnelle de leur franchise player. 42 points, 5 passes décisives et 4 interceptions à “seulement” 9/22 au tir et 1/4 de loin, mais donc 23/23 à l’exercice préféré de Shaquille O’Neal.

Ce record de Dominique Wilkins ne sera battu que 19 ans plus tard par Dirk Nowitzki, qui réalisera un 24/24 lors des Playoffs 2011 face au Thunder. Depuis, James Harden a également réussi le 24/24 en 2019 et Jimmy Butler a égalé la légende des Hawks avec 23 la saison dernière.

__________

Source texte : BasketBall Reference