Forfait depuis fin novembre et pour minimum quatre semaines supplémentaires à cause d’une blessure au pied, Zach LaVine est de plus en plus au cœur des rumeurs de transfert. Pour certains, cette absence est même le signe qu’un futur trade se prépare en coulisses. Mais le principal intéressé s’est défendu face aux spéculations.

Quand on a reçu la news concernant la blessure de Zach LaVine, on l’a tous regardé un peu de travers au vu du contexte dans lequel lui et les Bulls se trouvent actuellement. Comment pourrait-il en être autrement ? LaVine semble prêt à partir, la franchise de Chicago semble prête à couper le cordon, et on ne voit pas vraiment comment leur association peut encore déboucher sur quelque chose de positif.

Conscient de ces bruits de couloir ainsi que des doutes concernant son engagement envers les Bulls, LaVine a tenu à mettre certaines choses au clair (via ESPN).

“Pour tous les gens qui me connaissent, je suis prêt à jouer malgré n’importe quelle blessure” assure l’arrière des Bulls. “Cette blessure n’a rien à voir avec ce qui se passe hors des terrains. Et ce qui se passe en dehors des terrains, ce n’est que de la spéculation. C’est marrant de voir toutes ces histoires que les gens racontent. C’est comme ça. Quand je vais sur le terrain avec un maillot de Chicago, j’y mets tout mon cœur. Et à mon retour, je continuerai.”

Vous en faites ce que vous voulez de ces déclarations, la réalité c’est que le futur de LaVine à Chicago continue d’être très flou.

Victime d’une inflammation au niveau du pied, Zach ne jouera plus en 2023 et ensuite, on s’approchera de plus en plus de la date limite des transferts (8 février 2024) où il sera clairement candidat pour un trade. On souligne également que les Bulls ont gagné l’ensemble de leurs trois matchs depuis la blessure de LaVine sous l’impulsion d’un collectif enfin plaisant à voir.

Tout ça pour dire que les spéculations autour de Zach LaVine ne sont pas prêtes de s’arrêter. Même s’il a “toujours le cœur à Chicago”…

