Zach LaVine : mais qui veut l’arrière des Bulls ? Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro ! Zach LaVine est au coeur des rumeurs de transfert actuellement. Les Bulls ont désormais un choix à faire, c’est à dire le garder ou l’envoyer ailleurs, tout en tentant de récupérer le meilleur package en échange. Il fallait bien qu’on parle de ce dossier, alors c’est parti pour l’Apéro TrashTalk !

Zach LaVine et les Bulls ne sont clairement pas en odeur de sainteté. Entre demande de transfert, besoin de tourner une page et contrat imposant, difficile d’entrevoir une belle issue dans le mariage entre Chicago et LaVine…! Mais qui va le récupérer ? Que doivent faire les Bulls ? Et quel management enfumer ? C’est l’heure de l’Apéro spécial Air LaVine !