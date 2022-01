Les Bulls sont impressionnants : est-ce qu’on peut parler de candidat au titre ? Apéro TrashTalk

Chicago fait toujours autant plaisir à l’Est et il fallait qu’on en parle : alors, qui a envie d’un petit apéro spécial Bulls ?

25 victoires pour 10 défaites, une première place à l’Est, du show tous les soirs, c’est peu dire que Chicago carbure depuis la reprise. On parle peut-être de la plus belle story de ce début de saison et c’est mérité tant les Bulls font le taf soir après soir. Lonzo Ball et Alex Caruso en patrons de la défense, DeMar DeRozan et Zach LaVine ultra-clutchs en attaque, sans oublier Nikola Vucevic, le tout parfaitement géré par un Billy Donovan candidat crédible pour le Coach Of the Year. Voilà une présentation que personne n’avait vraiment vu venir mais Chicago n’a pas prévu de descendre de son nuage de sitôt. Du coup, une grosse question se pose : numéro 1 de l’Est aujourd’hui, est-ce que la franchise de l’Illinois peut être considérée comme candidate au titre ? Oui, non, c’est trop tôt ? On fait un point global sur nos copains les taureaux. Let’s go !

Un petit apéro avec la famille de la balle orange, c’est toujours un kif et c’est encore mieux si on a les avis de chacun. Les Bulls candidats au titre : fans de Chicago, on vous attend dans les commentaires !