Les Cavs ont retrouvé leur Big Three : Darius Garland, des tours jumelles et… un road-trip de six matchs, le test est parfait pour Cleveland

Battus quatre fois lors de leurs cinq derniers matchs, les Cavs traversent une passe difficile. Le gros road trip à venir peut-il aider Darius Garland et les siens à redémarrer la machine ? Ça reste à voir.

Ils sont sans le moindre doute l’une des plus belles stories de ce début de saison mais les Cavs ont connu quelques difficultés au moment de passer à la nouvelle année. Le gros point noir est évidemment la terrible blessure de Ricky Rubio qui prive Cleveland de son sixième homme attitré, accessoirement un des cadres importants du groupe. L’autre problème, c’est cette mauvaise dynamique du moment, principalement due à l’absence de Darius Garland pour cause de COVID. Revenu cette nuit contre Memphis, le meneur a fait son match mais il n’a pas pu empêcher la défaite des siens. Cela fait donc quatre défaites sur les cinq derniers matchs et les voilà désormais sixièmes à l’Est, avec un groupe de poursuivants qui ne demandent qu’à se rapprocher. Cerise sur le gâteau, Cleveland ne pourra pas compter sur son public pour repartir de l’avant puisque l’équipe s’apprête à faire ses valise pour un long road trip de six matchs. On vous donne le détail de suite.

08/01 : @Blazers

@Blazers 10/01 : @Warriors

@Warriors 11/01 : @Kings

@Kings 13/01 : @Jazz

@Jazz 15/01 : @Spurs

@Spurs 16/01 : @Thunder

Comme on peut le voir, on part sur du niveau très variable et il y a sans doute moyen pour Cleveland de gratter quelques wins lors de cette tournée dans l’Ouest du pays. Si les déplacements chez les Warriors et le Jazz paraissent bien compliqués, les autres adversaires sont tous prenables. Il ne faut pas oublier qu’avant la baisse de régime pendant les fêtes, les Cavs faisaient partie des meilleures équipes à l’extérieur. Ils étaient même meilleurs loin de leur base ! Reste à voir désormais s’ils peuvent tabler sur cette solidité pour relancer la machine. Le retour de Darius Garland va faire un bien fou et J.B. Bickerstaff devrait bientôt pouvoir compter sur Rajon Rondo mais aussi Cedi Osman qui était à l’isolement. En revanche, Isaac Okoro risque de manquer aux siens. Le swingman s’est blessé contre Indiana et il devrait manquer deux à trois semaines de compétition. Comme souvent depuis le début de saison, Cleveland va donc devoir faire avec les moyens du bord et c’est un défi qu’ils ont toujours su relever. On espère pour eux que l’on dira la même chose d’ici une dizaine de jours, lorsqu’il s’agira de faire le bilan.

Cleveland traverse une mauvaise passe mais le retour du Big 3 devrait aider à relancer la dynamique lors du road trip à venir. 6 matchs à l’extérieur, deux cadors, voilà un beau test pour JB et sa troupe.