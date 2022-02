Darius Garland souffrant et Caris LeVert écarté des terrains : si ça continue, Jarrett Allen va devoir faire cavalier seul

Les Cavaliers, Darius Garland et Caris LeVert, ont quelques problèmes de santé. Très mauvaise nouvelle pour Cleveland, pour qui accrocher l’avantage du terrain va devenir une mission très compliquée, même si le plus important c’est que tout le monde reste healthy.

En vous levant ce matin, vous avez sûrement dû être stupéfait de voir que Cleveland était reparti de Detroit avec une défaite. Il y a tout de même deux bonnes raisons à cela. La première, c’est qu’à cause de gros soucis de dos qu’il traine depuis quelques semaines maintenant, Darius Garland a dû s’absenter cette nuit, et il pourrait encore être mis au repos lors de cette fin de saison… Enfin c’est ce qui est préconisé pour une telle blessure, mais Darius a annoncé vouloir serrer les dents et jouer blessé en prenant seulement quelques nuits off selon Chris Fedor de Cleveland.com. Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, son collègue Caris LeVert va passer par la case infirmerie pour quelques semaines. C’est d’autant plus regrettable lorsque l’on voit la saison que nous pondent les deux zozos. Côté DG, c’est du 20 points et 8 passes, couronné par une invitation au match des étoiles. Il est le véritable maître à jouer de cette équipe et le fait de jouer blesser risque de se faire sentir parce que comme dit le célèbre proverbe : « lorsque ton meilleur joueur est moins fort , ton équipe est moins forte ». Rappelons que le meneur a déjà manqué 5 matchs cette saison à cause de soucis au dos, espérons que ce ne soit pas trop grave, mais ça risque fortement de compromettre les ambitions des Cavs. Côté LeVert, on est aussi sur un habitué des blessures. Cette saison déjà, il a manqué 17 matchs, et ce chiffre devrait gonfler dans les semaines qui suivent à cause d’une entorse au pied droit. Il n’aura joué que quatre petites rencontres avec Cleveland pour l’instant, pour 13 points et 4 passes de moyenne, mais pour s’acclimater à sa nouvelle équipe, visiter l’infirmerie n’est pas le meilleur moyen de s’intégrer. Aucune date de retour n’est annoncée pour les deux coéquipiers, mais leurs absences pourraient être préjudiciables aux pensionnaires de la Rocket Mortgage FieldHouse.

Ces blessures sont extrêmement dommageables lorsque l’on connaît la situation des hommes de J.B. Bickerstaff. Toujours bien placé dans la lutte acharnée au Top 4 de la Conférence Est, Cleveland pourrait bien chuter dans les semaines qui suivent. La défaite à Detroit, ce qui est plus rare qu’un bon film d’Uwe Bowll, n’inspire rien de bon. Aujourd’hui 5è, à seulement 0,5 match des Bucks et des Sixers qui sont juste au-dessus, la dynamique est bien différente entre les Cavs et ces deux équipes. L’intérêt pour Cleveland est désormais de ne pas se faire rattraper. Les Celtics, 6è, sont – presque aussi – meilleurs qu’en 1986 donc attention au retour de Boston les cocos, et même Toronto n’est pas si loin. Les bobos dans le dos de Garland vont faire du mal à cette équipe, mais ils peuvent toujours compter sur le probable futur ROY Evan Mobley, et le néo All-Star Jarrett Allen, sans oublier tous les soldats qui font un taf monstrueux depuis le début de la saison. Il va falloir se sortir les doigts du Q Arena pour maintenir le navire à flot jusqu’à que le dos de Garland soit remis à neuf. Malheureusement, en tirant sur la corde DG augmente ses chances d’aggraver sa blessure, croyez en notre expérience en fac de médecine droit. Ça pourrait même compromettre son avenir en Playoffs si la douleur devient insoutenable, et une postseason sans Darius, on n’en veut pas ! J.B. Bickerstaff va donc devoir monitorer son temps de jeu jusqu’à la fin de la saison régulière. Tout va devenir plus compliqué pour cette équipe et les espoirs de Top 4 se réduisent… Mais bon, on riait au nez de ce qui osait dire en début de saison que Cleveland serait Top 10, on compte sur JB et ses soldats pour nous faire mentir.

Un demi Darius Garland, et pas de Caris LeVert pendant un petit moment. Nouvelle très très relou pour les Cavs qui bataillent sans relâche depuis le début de la saison pour finir dans le Top 4. Revenez vite à 100% les mecs, en attendant Evan et Jarrett essayeront de tenir la baraque pour qu’on retrouve tout ce petit monde en Playoffs.

