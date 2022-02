Shai Gilgeous-Alexander soigne son retour : 32 points en 35 minutes contre les Suns, le Canadien n’a pas perdu son basket à l’infirmerie

Absent depuis un mois, Shai Gilgeous-Alexander a retrouvé les parquets face aux Suns hier soir. Sans grande surprise, OKC a perdu le match mais le backcourt du Thunder a de nouveau impressionné dans le sillage du jeune franchise player.

Après avoir passé une semaine sans un vrai match NBA à se mettre sous la dent, l’attente se faisait longue. Hier soir, la compétition a repris et le Thunder accueillait les Suns. Pas de retrouvailles avec Chris Paul en souvenir de son passage mémorable à OKC cependant, le futur Hall of Famer sera absent plusieurs semaines pour soigner une fracture au pouce. De son côté, le Thunder retrouvait sa jeune star Shai Gilgeous-Alexander, qui n’avait pas foulé un parquet depuis le 28 janvier dernier à cause d’une entorse à la cheville survenue lors d’un match face aux Pacers. Si les Suns ont fait la course en tête durant la quasi-totalité du match, allant même jusqu’à mener de 20 points, OKC a plusieurs fois réussi à revenir au score grâce à la performance d’un SGA en feu avec 32 points, 2 rebonds et 5 assists en 35 minutes, et celle du rookie Josh Giddey qui n’en finit plus d’étonner avec 15 points, 9 rebonds et 6 assists. Le backcourt du futur de l’Oklahoma a fait kiffer et s’est aussi fait kiffer, en témoigne la déclaration du jeune Australien auprès de Brandon Rahbar du Daily Thunder :

« J’adore jouer avec lui. Notre alchimie s’améliore au fil du temps. Je pense que dans quelques années, nous serons l’un des meilleurs backcourts de la ligue. Grandir à ses côtés est quelque chose de super plaisant pour moi. »

Josh Giddey on SGA: “Love playing with him. I think in a few years we’re gonna be one of the best backcourts in the league.” pic.twitter.com/7mNVW2gTS5 — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) February 25, 2022

Si les jeunes du Thunder ont été bons, c’est pourtant Phoenix qui l’a emporté hier soir (124-104). Tant mieux, ça arrange les affaires de Sam Presti. Une nouvelle fois, OKC a décidé de tanker pour aller chercher un haut choix de Draft cet été. On le sait, la cuvée 2022 est prometteuse, au moins concernant le Top 5. Il y a fort à parier que le front office souhaite viser un de ces cinq picks, quitte à perdre volontairement ses matchs pour le reste de la saison. En 59 matchs joués cette année, le Thunder possède le 27è bilan de la NBA avec 18 victoires pour 41 défaites. Certains peuvent se demander si le tanking est bon pour le développement des jeunes, puisqu’ils n’apprennent pas à gagner. Néanmoins, s’ils ne gagnent pas forcément, les petiots profitent d’un temps de jeu plus conséquent et de plus grandes responsabilités à l’image de Josh Giddey. À 19 ans, le minot candidat au titre de Rookie de l’Année, est déjà la deuxième option offensive d’une équipe NBA. L’objectif est également de donner l’opportunité aux jeunes de progresser plus rapidement en jouant directement dans la Grande Ligue sans avoir à passer par la G League. En l’absence de SGA le mois dernier, c’est notre Théo Maledon national qui avait récupéré plus de temps de jeu. Résultat : le Frenchie a tapé son season-high (22 points en 29 minutes) face aux Spurs la semaine dernière. Avec le retour de Shai Gilgeous-Alexander, on peut imaginer que Théo retourne sur le banc, mais il a profité de l’opportunité qui lui a été donnée pour marquer les esprits et montrer qu’il était prêt à recevoir plus de responsabilités.

Ces deux dernières saisons, OKC a fait du tanking un art. Si la Ligue fait tout pour éviter ce genre de pratique, d’irréductibles GM persistent dans leur recherche du meilleur pick de Draft possible. Mais au milieu de ce marasme, le duo SGA – Giddey réalise de magnifiques performances et laisse espérer aux fans un avenir radieux. Il reste 23 matchs à jouer pour le Thunder cette saison et grâce à ces deux cracks, on pourrait être amenés à cliquer consciemment sur quelques matchs d’OKC. Et ça, ce n’était pas gagné d’avance.

Sources texte : ESPN, Daily Thunder