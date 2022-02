Pas de Chris Paul, pas de problème pour les Suns : Devin Booker en nouveau maestro et un collectif qui brille toujours autant dans le désert

Les Suns faisaient leur rentrée après le All-Star Break avec un absent de taille : Chris Paul. Sans leur général en chef, on se demandait comment les hommes de Monty Williams allaient gérer. Réponse ? Avec un Devin Booker qui prend du galon.

Alors qu’on bouclait la fin du All-Star Weekend, une nouvelle venait pourrir l’ambiance générale. Chris Paul, meneur et leader des Suns, venait d’apprendre que son pouce droit était fracturé… Le verdict des toubibs hérisse le poil de tous les fans de ballon orange, CP3 va devoir manquer six à huit semaines de compétitions. Au revoir le gestionnaire de génie, le roi du money time dans l’Arizona. Un problème de taille pour Monty Williams alors que la machine Suns semblait déjà tourner à plein régime, prête à repartir au combat en Playoffs. Comment remplacer Chris Paul ou du moins comment compenser son absence sur le terrain ? Faire passer Cameron Payne avec les titulaires ? Il semble quand même plus taillé pour un rôle d’allumette en sortie de banc. Le gourou devait trancher cette nuit au moment d’aller dans l’Oklahoma et il a opté pour Devin Booker à la mène ! Un choix pas si surprenant vu les qualités balle en main du pyromane et ça va aussi dans la tendance de ces dernières années avec des arrières qui virent en combo guards (Harden, mais aussi Beal à l’occasion).

La décision prise, on attendait donc de connaître le résultat du test, et il est plus que concluant. Avec 25 points, 12 passes, 5 rebonds et 6 interceptions, Book a parfaitement géré son business. Selon StatMuse, expert en stats avancées, Devin est le premier joueur des Suns à claquer 25 points, 10 assists et 5 steals depuis un certain… Jason Kidd en 2001. Être comparé à un des meilleurs meneurs all-time pour un arrière qui s’essaye au poste 1, c’est plutôt flatteur !

Non content d’imiter le désormais coach des Mavs, Booker a aussi rendu hommage à son pote CP3 en gérant le money time avec autant de lucidité que son acolyte du backcourt. Alors que Shai Gilgeous-Alexander (très bon cette nuit pour son retour) et ses camarades tentaient un run pour recoller au score, le nouveau poste 1 des Suns a pris les choses en main. Il inscrit neuf points dans les cinq dernières minutes, offrant également une bombe du parking à Jae Crowder. Une parfaite gestion soulignée par le grand absent du soir, lequel a apprécié la solidité des siens malgré le coup dur du moment. Quoiqu’il arrive, le soleil brille dans l’Arizona.

Paul out Suns roll!!!!!!!! — Chris Paul (@CP3) February 25, 2022

Même sans Chris Paul et avec un Thunder qui ne lâche rien en face, les Suns réussissent à décrocher la victoire. Rendez-vous dès demain pour un nouveau test, cette fois contre les Pelicans. Devin Booker va-t-il nous claquer un match à la Steve Nash cette fois-ci ?

