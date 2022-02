D’Angelo Russell a été immense face aux Grizzlies : 37 points, 9 passes et une bonne dose de glace dans les veines

On a souvent tendance à parler des dingueries d’un Karl-Anthony Towns ou d’un Anthony Edwards chez les Wolves mais, cette nuit, c’est D’Angelo Russell qui a enfilé le costume de patron pour mener Minnesota à la victoire.

Pour les stats de la montée en température de D’Angelo Russell, c’est par ici.

Wolves-Grizzlies, c’était le documentaire animalier de la nuit mais surtout l’un des chocs à suivre pour bien s’ambiancer. Ja Morant et ses copains pouvaient-ils aller gratter une précieuse victoire à Minnesota et se rapprocher encore un peu plus de la place de dauphin des Warriors ? Pour cela, il fallait se défaire des Wolves et il y avait de quoi craindre le match piège. Anthony Edwards qui rumine encore sa non-sélection au All-Star Game, KAT qui plane toujours depuis sa victoire au concours à 3 points, ça faisait quelques clients à surveiller. Taylor Jenkins n’avait sans doute pas prévu que son pire cauchemar serait en fait le troisième homme du Big 3 local : D’Angelo Russell. Moins scoreur et plus actif à la distribution cette saison, D-Lo a prouvé qu’il était toujours capable de mettre le feu dans les défenses adverses. La ligne de stats est plutôt stylée : 37 points à 13/21 au tir mais aussi 9 passes. Si le meneur est le grand bonhomme du jour, c’est qu’il a surtout fait le boulot au bon moment pour arracher la victoire. Son money time ? Absolument IN-CROY-ABLE. 23 points à lui seul mais aussi 3 passes pour les copains. C’est simple, il est responsable de 31 des 35 derniers points de son équipe. Un match XXL, tout simplement.

On attend désormais un poil plus de régularité pour Russell. Cette saison, on a malheureusement l’habitude d’applaudir un jour pour grimacer le lendemain et c’est bien dommage car on connait les qualités du garçon et on sait le bordel qu’il est capable de créer dans une défense. D’un meneur à un autre, on profite pour glisser un petit mot sur l’ami Ja Morant qui nous a fait une belle frayeur avec une blessure à la hanche, laquelle avait l’air de bien le faire souffrir. La star du Tennessee a pu finir la rencontre mais la franchise va sans doute suivre ça de très près pour ne prendre aucun risque par rapport à la fin de saison. Une défaite et un gros bobo pour sa star, Memphis a définitivement passé une mauvaise soirée du côté de la région des Grands Lacs.

D’Angelo Russell a sorti du lourd et c’est Memphis qui a fait les frais de son coup de chaud. Un money time de patron, de la glace dans les veines, D-Lo a fait sacrément plaisir cette nuit. On en redemande !