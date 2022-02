Shaqtin’ A Fool, saison 2021-22, Vol. 16 : Scottie Barnes et Tyrese Maxey au sommet de la maladresse, on se cotise pour leur offrir une leçon de shoot ?

Après avoir vécu All-Star Weekend rempli de bêtises plus folles les unes que les autres, on attendait avec impatience le nouvel épisode du Shaqtin’ A Fool. Au programme, un marcher, un caleçon, des loupés et encore des loupés, c’est l’heure de se marrer.

On le sait, le All-Star Weekend, c’est aussi l’occasion pour les joueurs de se marrer en faisant des conneries sur le terrain. Cette édition 2022 ne déroge pas à la règle et c’est le gros Shaq nous a compilé les meilleures bêtises du week-end. Ça commence avec un marathon proposé par LaMelo Ball lors du match des étoiles. Sous couvert de faire le show pour la rencontre des All-Stars, le jeune frelon en a complétement oublié les règles du basket et a commencé à piétiner pour balancer un alley-oop à Dejounte Murray. Ça, c’est un vrai non-call de All-Star, bienvenue dans la cour des grands Melo ! On enchaîne ensuite sur la désormais mythique descente de short de Cole Anthony pour déstabiliser Desmond Bane aux lancers-francs. Véritable clown tout au long du week-end, le fils de Greg nous a tous fait nous marrer avec cette tentative de déstabilisation ! Le Shaq s’est ensuite lâché sur le pathétique Dunk Contest du samedi soir. Peut-être un des pires concours de l’histoire, il fallait bien en rigoler un peu : c’est chose faite. Et pour finir, comment faire ce Shaqtin’ A Fool sans parler de Scottie Barnes et Tyrese Maxey au Clutch Chellenge ? À eux deux, ils n’ont pas réussi à rentrer le tir le plus facile du sport nommé basketball : un baby-hook dans la raquette et sans aucun défenseur. Les deux ont tenté leur chance 6 fois de suite sans parvenir à rentrer le ballon une seule fois : ça, c’est du Saqtin’ !

« We gonna be on Shaqtin’ A Fool tomorrow. » 😅@TyreseMaxey already knew after he and @ScottBarnes561 kept missing layups in the #CloroxClutch challenge. pic.twitter.com/ZWcnPzOqzs — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 19, 2022

LaMelo Ball, Cole Anthony, le concours de dunks, Scottie Barnes et Tyrese Maxey : on a une très belle édition du Shaqtin’ A Fool cette semaine. On vous invite à commenter qui pour vous mérite le plus d’être dans cet épisode !