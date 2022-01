Darius Garland veut son 1er All-Star Game : 27 points et 18 passes à OKC, money time de patron, il est là le boss des Cavs

Les Cavs ont bien failli chuter dans l’Oklahoma mais leur homme providentiel a encore frappé un grand coup. À un mois du All-Star Game, Darius Garland vient d’envoyer un nouveau message aux votants : il veut sa première étoile.

Pour les stats de la remontada des Cavs, c’est ici que ça se passe.

Cette nuit, Cleveland finissait sa tournée dans l’Ouest du côté d’OKC. Vainqueurs de quatre de leurs cinq derniers déplacements, les protégés de J.B. Bickerstaff pouvaient logiquement s’avancer en tant que grands favoris face au faible Thunder. Si l’écart au classement est important, ce sont bien les hommes en blanc qui prennent le contrôle du match. On pense à un faux départ des joueurs de l’Ohio mais la franchise du tonnerre, bien aidée par une second unit efficace, enfonce le clou et fait la course en tête. L’écart monte même jusqu’à 18 points au milieu du troisième acte. Les Cavs peuvent-ils faire une sortie de route et ternir ce magnifique road trip ? Hors de question pour Darius Garland. Son troisième quart-temps ? Une dinguerie. Il finit à 14 points et 8 passes et se retrouve donc impliqué directement sur 33 des 37 points de son équipe. WHAT ?! Non content d’être le leader de la révolte des siens (avec un Evan Mobley trop important des deux côtés du terrain), le meneur va revenir finir le boulot avec un money time de patron. Deux gros paniers clutchs au bon moment, toujours plus de caviars pour les copains (Mobley s’est bien gavé) et c’est encore lui qui décale malicieusement Lauri Markkanen pour la bombe du parking qui achève définitivement OKC. On fait les comptes : 27 points, 18 passes décisives (record en carrière et co-meilleure perf’ de saison avec Chris Paul) et seulement deux ballons perdus pour la pépite de l’Ohio. Une nouvelle prestation majuscule qui devrait lui faire gagner quelques bulletins pour la grande messe annuelle de la NBA.

Alors que Cleveland est solidement ancré à la sixième place, difficile de ne pas imaginer un membre (ou deux) du groupe rejoindre le rang des All-Stars. Jarrett Allen est un candidat très crédible mais si on ne doit en garder qu’un, ça ne peut être que Garland. Comment, aujourd’hui, ne pas imaginer Darius Garland jouer le All-Star Game ? Le garçon fait une saison de malade et il a vraiment pris le lead dans cette équipe. Le fait que l’événement se déroule à la maison ne fait que renforcer le storytelling autour de sa candidature et tout le monde a envie de voir la pépite choper sa première étoile devant son public. Les votants ont le pouvoir mais le gamin met les petits plats dans les grands pour se donner des raisons d’y croire fort. Vu ce qu’il montre, on lui recommande de ne pas prévoir de plans avec les potes pour le week-end du 20 février car il sera déjà pris ailleurs.

Les Cavs ont flippé dans l’Oklahoma mais Darius Garland a encore enfilé le costume du boss pour sauver les siens. Cleveland finit son road trip avec une cinquième victoire en six matchs. De quoi rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli.