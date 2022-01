Officiel, on a les détails du trade de Rajon Rondo aux Cavs : les Knicks et… Louis Labeyrie sont dans le coup, hein quoi comment ?

On savait le trade de Rajon Rondo imminent mais on ne connaissait pas encore les détails de l’opération. C’est désormais officiel depuis hier mais une troisième équipe s’est invitée à la fête : les Knicks !

C’est une nouvelle qui ne surprendra personne puisqu’elle avait fuité depuis le 31 décembre déjà. Pourtant, depuis cette date, pas d’officialisation et on n’avait toujours aucune idée sur la contrepartie récupérée par les Lakers en échange de Rajon Rondo. Rapidement, le nom de Denzel Valentine était sorti et on imaginait un cut rapide du swingman par les Angelinos, possiblement pour laisser une place à Stanley Johnson. Sauf que hier, surprise, on apprenait que le pick 14 de la Draft 2016 n’allait finalement pas prendre la direction de la Cité des Anges mais de… Big Apple ! Une info confirmée par Adrian Wojnarowski d’ESPN qui nous en dit plus sur les détails de ce troc.

Knicks are acquiring Denzel Valentine in a three-way deal with Lakers and Cavs for $1.1M, two draft-rights players for the draft rights to Louis Labeyrie, sources tell ESPN. Knicks will make a decision today on keeping Valentine or providing him opportunity to sign elsewhere. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2022

Les Lakers récupèrent : les droits de draft de Louis Labeyrie

Les Cavs récupèrent : Rajon Rondo

Les Knicks récupèrent : Denzel Valentine, 1,1 million de dollars, les droits de draft de Wang Zhelin et Brad Newley

On part donc sur un trade à trois équipes mais pas un deal XXL non plus, comme on peut le voir ci-dessus. Chacun récupère à-peu-près ce qu’il était venu chercher. Cleveland a un point guard pour remplacer Ricky Rubio, les Lakers ont un spot supplémentaire dans leur roster et, comme le rappelle le pape du scoop, ils vont économiser jusqu’à 4 millions de dollars en salaire et luxury tax grâce à ce trade. Enfin, New York a récupéré un peu de cash dans le deal et c’est probablement la seule chose importante pour eux. Shams Charania de The Athletic n’a d’ailleurs pas traîné pour annoncer que Denzel Valentine avait été coupé par les Knicks. On n’oubliera pas de mentionner notre frenchy Louis Labeyrie qui ne s’envolera pas vers L.A. malgré les annonces des insiders. L’intérieur tricolore a bien été drafté en 2014 par les Pacers (puis transféré aux Knicks en 2015) mais il n’a jamais joué un match NBA à ce jour, seulement en Summer League, et un départ de son club espagnol de Valence ne semble pas à l’ordre du jour. Qui sait, peut-être que l’opportunité de jouer avec les stars de L.A. lui donnera, à terme, envie de tenter sa chance chez l’Oncle Sam. Pour le moment, on en est loin.

Rajon Rondo arrive enfin à Cleveland dans un deal improbable à trois équipes et on a même pu parler un peu de Louis Labeyrie. Deal gagnant-gagnant pour tout le monde ? C’est pas impossible mais on attend un peu de voir les performances de l’un (Rondo) et les choix des autres (Lakers) pour en juger.

Source texte : ESPN / The Athletic