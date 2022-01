Luka Doncic est revenu aux affaires : un préchauffage positif, pour des Mavs qui peuvent voir venir sereinement ?

Sixième à l’Ouest, Dallas continue son petit bonhomme de chemin malgré les forfaits récents de Luka Doncic. Avec le retour du Slovène et un collectif qui a step-up en son absence, les Texans peuvent clairement positiver pour la suite de la saison.

Trois semaines, c’est tout simplement la plus longue absence de Luka Doncic depuis sa Draft NBA. Depuis 2018, la star de Dallas n’avait jamais autant vu l’infirmerie et on était donc bien content de le retrouver ce week-end contre OKC. Une première victoire pour célébrer le comeback et une autre cette nuit contre son vieux complice de Nikola Jokic. À chaque fois, la recette est la même : on ne force pas trop au scoring, on récupère tranquillement son rythme et on fait jouer les copains au maximum. Le collectif a pris le relai et Dallas vient d’enchaîner deux victoires avec un Luka Magic en reprise et sans Kristaps Porzingis, à l’isolement pour cause de COVID. Alors qu’on avait souvent ciblé le casting autour de Luka ces dernières années (notamment en Playoffs), force est de constater que les lieutenants ont cette fois fait le boulot.

On le disait en début de papier, la pépite a été absente pendant trois semaines et combler son apport représentait un sacré challenge pour le collectif, d’autant que le COVID n’a pas épargné le reste du roster. Avec dix matchs au programme dont six à l’extérieur, on pouvait en effet craindre le pire pour le classement des Texans. Pourtant, Dallas a tenu bon et les ouailles de Jason Kidd ont réussi à maintenir un bilan à l’équilibre sur cette période (5-5). Jalen Brunson est toujours aussi précieux dans ce rôle de « sixième titulaire », Kristaps Porzingis a fait le boulot avant d’être mis à l’isolement et Dorian Finney-Smith reste ce soldat que l’on veut emmener à chaque bataille. On a même vu le revenant Brandon Knight sortir de sa boîte pour nous claquer une perf’ vintage pendant les fêtes, symbole de cette équipe qui a resserré les rangs en l’absence de son leader. Un collectif et des role players responsabilisés, c’est peut-être ce qui permettra à Dallas de tenir sur cette deuxième partie de saison. On sait que Luka va vite reprendre ses bonnes habitudes et ses dingueries mais il aura besoin de soutien pour accrocher un bon spot pour les Playoffs. Ce matin, une seule victoire sépare le cinquième du huitième à l’Ouest. Autant dire que la lutte s’annonce terrible et que tout le monde sera nécessaire pour faire la différence.

Luka Doncic a repris depuis deux matchs et les Mavs peuvent croire à une deuxième partie de saison prometteuse. Un collectif concerné et responsabilisé, des leaders sur le retour, Dallas savoure. De quoi donner le sourire à Dirk Nowitzki avant son retrait de maillot ce mercredi.