Transfert entre Cavs et Lakers : Rajon Rondo débarque à Cleveland, on a le remplaçant de Ricky Rubio et on croise les doigts pour qu’il soit motivé

Pas le temps de se reposer, il faut tout de suite bosser pour trouver une solution. Voilà comment Koby Altman et le management des Cavs ont agi en apprenant la blessure de Ricky Rubio et son absence pour le reste de la saison, puisqu’un transfert a été apparemment acté entre Cleveland et les Lakers : c’est Rajon Rondo, posé à Los Angeles, qui ira faire le bras-droit de Darius Garland dans l’Ohio.

Bon choix, ou mauvais choix ? La question est réelle, car comme nous allons le développer plus bas, difficile de savoir quel Rondo débarque lorsqu’une équipe le signe. Avant cela, revenons sur les faits. Dans le match de ce début de semaine à New Orleans, Ricky Rubio se blesse gravement au genou et doit quitter les siens en plein money-time. Si les Cavs perdent ce match au finish, ils perdent bien plus le lendemain en apprenant la pire des nouvelles : rupture des ligaments croisés pour l’Espagnol, saison terminée. Il fallait donc accepter la douleur dans le management de Cleveland, puis agir vite. Car dans le haut de la Conférence Est et avec une concurrence rude, il était inconcevable de garder les bras croisés en regardant les highlights de Ricky depuis le début de saison. Ainsi, assez rapidement, Altman et ses assistants sont partis à la recherche d’un meneur dans le même profil que Rubio. Expérience, vista, un peu de défense, de la création et connaissance des grands moments. Est-ce que Rajon Rondo est le profil parfait pour remplacer l’Espagnol ? Non, mais il se rapproche de Ricky sur le papier. Il n’en fallait donc pas plus pour que Adrian Wojnarowski annonce la nouvelle ce jeudi soir : transfert entre Cavs et Lakers qui sera officialisé ce vendredi, les deux franchises se mettent d’accord sur les détails mais une chose est sûre, Rondo ira bien à Cleveland.

Présent en NBA depuis 2006 (à l’époque on payait une baguette en écus), Rondo a traversé bien des équipes sur la décennie passée et a essayé tant bien que mal de conserver l’image de All-Star qu’il avait à Boston. Décevant à Dallas, opportuniste à Sacramento, correct à New Orleans, moyen à Chicago et très important dans le run de Playoffs des Lakers de 2020, on ne savait plus trop où donner de la tête concernant Rajon. Au point que, chaque été, la même question revienne sur la table : quel Rondo va se pointer cette année ? Est-ce qu’il y aura un Playoffs Rondo ? Et si oui, jouera-t-il correctement avant cela pendant la saison régulière ? Les Clippers vous diront que oui, les Hawks tout le contraire. Pile ou face, où qu’aille le meneur vétéran, on ne sait sur quel joueur on va tomber. Et c’est sur cette possibilité que JB Bickerstaff et son staff vont devoir jouer dans les semaines à venir, en filant de nombreuses responsabilités à Rajon. S’il s’entend bien avec les vétérans en place et qu’il rassemble les jeunes, qui sait ? C’est tout à fait possible. Mais c’est aussi tout à fait possible qu’il ne défende plus du tout, et que son impact soit d’une irrégularité frappante, ce dont les Cavs n’ont pas du tout besoin vu leurs ambitions et leur situation actuelle à la mène.

Dans le cadre de ce transfert, Cleveland va devoir libérer un spot de son effectif et donc probablement transférer un joueur (ou couper un contrat léger), ce qui permettra à Rondo d’intégrer l’effectif rapidement une fois sa sortie du protocole sanitaire de la NBA. Et côté Lakers ? Et bien la logique est assez simple. Déjà, l’utilité de Rajon a été suffisamment claire sur le début de saison, le mauvais côté du vétéran revenant sur le devant de la scène. Par contre, pendant ce temps-là, la franchise de Los Angeles a pu découvrir et apprécier les efforts de Stanley Johnson des deux côtés du terrain. Le départ de Rondo va libérer un spot qui, factuellement, devrait se traduire en une signature de Stanley Johnson chez les Lakers. La défense du jeune ailier et sa capacité à faire le sale boulot ont été des éléments importants dans les récentes performances californiennes, qui si elles n’ont pas été ponctuées par des victoires ont tout de même montré qu’il y avait du potentiel autour de Stanley. En attendant de voir s’il y a des second tours de Draft dans la balance et quelques pièces accompagnant le deal global, c’est une affaire qui semble pertinente pour les deux camps. Les Lakers voulaient vraiment signer Johnson et avaient besoin de se séparer d’un joueur pour créer une place dans l’effectif, tandis que les Cavs voulaient impérativement trouver un meneur vétéran qui puisse reprendre le boulot de Rubio. En croisant les doigts, encore une fois, pour que la bonne version de Rondo débarque à Cleveland.

Quel Rajon Rondo viendra produire sur les lignes arrières des Cavs ? Dans l’idéal, c’est celui de la saison régulière dernière… aux Clippers et pas aux Hawks, puis celui des Playoffs de la saison d’avant… aux Lakers et pas aux Clippers. Un sacré casse-tête, mais quand on a peu d’options on doit faire avec ce qu’on a. Au boulot, Double-R.

Source : ESPN