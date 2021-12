Masterclass de Joel Embiid et les Sixers à Brooklyn : 34 points pour le monstre, victoire chez les Nets et trashtalking en bonus avec KD !

C’était le match à suivre cette nuit, sans manquer de respect aux Bucks en déplacement à Orlando ou aux Wizards qui recevaient Cleveland. Dans un duel de poids lourds de la Conférence Est entre Sixers et Nets, ce sont les visiteurs de Philadelphie qui se sont imposés derrière les efforts colossaux de leur patron (et pas que), Joel Embiid. Victoire de Tyrese Maxey et compagnie (110-102), avec du piment en plus !

Voilà le genre de confrontation qu’on a déjà hâte de revoir en saison régulière, et qu’on adorerait voir sur 4 matchs de Playoffs.

Il y a deux semaines, Sixers et Nets s’étaient déjà affrontés au Barclays Center, dans un match finalement remporté par Kevin Durant et sa bande. Le match avait d’ailleurs mené à une bonne partie de trashtalking, on va y revenir car ça a eu son effet sur la rencontre de cette nuit. Chez les Nets et leurs fans, l’excitation était palpable avant le match. James Harden chaud bouillant, sortie de protocole sanitaire pour KD et LaMarcus Aldridge, quelques premières images de Kyrie Irving à l’entraînement, que du bon à retenir. En face ? Difficile à dire, car si les Sixers étaient sur une bonne lancée en remportant leurs trois derniers matchs à l’extérieur, la troupe de Pennsylvanie devait faire sans Doc Rivers au poste de coach, lui aussi rejoignant d’autres entraîneurs dans le club des confinés. Ce qui n’empêchait pas Philly de démarrer fort, derrière les assauts d’un duo qui va devenir fondamental dans la victoire du groupe : Joel Embiid et Tyrese Maxey. Parfaitement connectés, les deux hommes agressent les Nets et quand ce ne sont pas les titulaires qui font le boulot, c’est Andre Drummond qui se balade dans la raquette de Brooklyn. Sale ambiance, puisque l’enthousiasme de l’entre-deux laisse place à un match piège pour Steve Nash et ses hommes. À la mi-temps, Embiid domine les débats (22 points) tandis que Harden et Durant tiennent le regard avec le pivot, bien aidés par les contributions de Nic Claxton et LaMarcus Aldridge.

En deuxième période, toute la planète basket va alors se rejoindre à Brooklyn pour assister à un véritable ping-pong de très haut niveau. James Harden, qui sortait d’une mixtape merveilleuse chez les Clippers et les Lakers, va remettre ça à coup de trois-points, de pénétrations bien contrôlées et de caviars en tout genre. Quand ce n’est pas le barbu qui sanctionne, c’est Kevin Durant, parfaitement calibré dans ses tirs à mi-distance et profitant du manque de taille de ses défenseurs, que ce soit Matisse Thybulle, Tyrese Maxey ou n’importe quel autre être humain. Pendant un moment, on croit voir les Nets prendre le large, mais c’est sans compter sur le taf de titan de George Niang en sortie de banc, qui va sauver la période des Sixers avec deux gros tirs à trois-points bien timés. Il faut aussi dire que dans le camp d’en face, Patty Mills fait tout pour montrer qu’il aurait adoré jouer à Philly, toute la potion magique utilisée au Staples Center disparaît pour laisser place à un des pires matchs de l’Australien cette saison. Il n’en faut pas plus pour donner de l’espoir aux Sixers. Pourtant, on voit Embiid se blesser à la cheville et son retour semble incertain dans le dernier quart-temps. Mais que va-t-il se passer ?

Embiid (34 PTS, 6 REB) had himself a NIGHT vs. the Nets 💪 pic.twitter.com/UkHEusV7wh — NBA TV (@NBATV) December 31, 2021

Voici la séquence complète. Embiid sécurise la win et dit à KD et aux Nets de « GO HOME ». Il faut savoir qu’au dernier match entre Philly et Brooklyn, c’est Durant qui avait dit aux Sixers de rentrer chez eux.pic.twitter.com/uYV0AT8kqm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

Et bien on va assister à ce fameux duel, ou plutôt un double-duel entre quatre hommes, la paire KD – Harden d’un côté et le combo Embiid – Maxey de l’autre. Réalisant un match record à trois-points dans sa jeune carrière, Tyrese plante 5 tirs du parking et chaque service donné dans le corner se transforme en ficelle, trashtalking inclus avec le banc des Nets. Le public de Brooklyn a beau y croire, mais il n’y a rien à faire. Quand KD redonne l’avantage aux siens, Tobias Harris sort sa seule bonne pénétration de la rencontre pour maintenir le fort des Sixers. Et quand Harden fait parler sa magie balle en main pour faire flancher les visiteurs, Embiid écrase la raquette adverse avec notamment ce and one dévastateur qui va mettre un couvercle sur la rencontre. La performance collective de Philly impressionne, alors que le buzzer sonne on se dit qu’on va en rester là, cordialement. Mais non. S’embrouillant quelques minutes plus tôt à la ligne des lancers, Joel Embiid et Kevin Durant s’échangent quelques amabilités. Le pivot Camerounais prend le ballon au buzzer et pointe le vestiaire du doigt en disant aux Nets de rentrer chez eux. Les joueurs sont forcément tendus, mais que peuvent-ils faire ou dire ? Le match est terminé, et les Sixers ont gagné. Quelques jours plus tôt, c’est KD lui-même qui avait dit à Philly de retourner au bercail après une soirée énorme de l’ailier des Nets. Le retour de bâton ? Oui, un peu. Mais une couche de plus, surtout, dans la rivalité qui existe entre ces deux joueurs et ces deux franchises. Au final ? Joel repart avec un nouveau carton dans une fin d’année civile dantesque (34 points), tandis que Maxey assure à mort (25 points) devant la contribution vitale de Niang et Drummond. Philly l’emporte à Brooklyn, sans Doc Rivers aux commandes, et avec un patron qui y met la manière au buzzer. Que demander de plus, si ce n’est un transfert de Ben Simmons au compte-à-rebours ce vendredi soir.

On peut dire que ça a chauffé bien comme il faut à Brooklyn cette nuit ! Les Sixers avaient un mauvais goût dans la bouche, après avoir perdu chez les Nets il y a deux semaines. Balle au centre, trashtalking à l’appui, le prochain rendez-vous entre KD et Embiid sera le 10 mars. Autant vous dire qu’on a déjà noté l’affaire dans notre agenda, ça va brûler entre les deux All-Stars !