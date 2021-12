Tyrese Maxey confirme : 25 points à Brooklyn, clutch jusqu’au bout des doigts, les Sixers ont bien un meneur titulaire et pas cher qui sait shooter

Auteur d’un nouveau match solide avec les Sixers, dans la victoire de Philly à Brooklyn, Tyrese Maxey est une des révélations de la saison et pas seulement en Pennsylvanie. Des progrès tellement prometteurs et évidents que les questions récentes et futures de la franchise pourraient être abordées bien plus légèrement que prévu. Un smile, un coeur gros comme ça et un potentiel très intéressant, c’est giga la vie pour Maxey.

Il le disait lui-même après la rencontre, tout sourire. « Joel me l’a dit avant la rencontre, j’ai été à chier au match précédent. »

Une bonne grosse daube à 5 points et 2/11 au tir, qui avait failli coûter la victoire aux Sixers face à des Raptors tenaces. Autant contre Toronto ça pouvait passer, autant face aux Nets c’était inconcevable. Embiid et les vétérans de Philly avaient donc mis en garde leur joueur sophomore, capable d’immenses coup de chaud au scoring comme il l’a montré plusieurs fois cette saison. Ce qu’on peut dire, c’est que Tyrese a répondu et pas à moitié : 25 points, 7 rebonds et 4 passes à 10/18 au tir dont 5/8 (record personnel) à trois-points, quand tu lâches ça en déplacement chez KD et Harden dans une victoire, ça pèse lourd. Quelque part, il s’agissait plus d’une confirmation que d’une surprise, puisque sur ce début de saison Maxey est renversant, que ce soit dans ses pénétrations tête baissée comme dans ses performances. Doublant sa moyenne de points depuis sa saison rookie (16,5 – 8), le joueur formé à Kentucky a parfaitement saisi l’opportunité qui lui était donnée et est en train de relativiser beaucoup de choses pour les observateurs de la franchise comme leurs fans. Besoin d’un contexte car mal au crâne ? Très bien.

Avant que la saison commence, disons qu’on ne savait pas trop ce que les Sixers allaient donner sans leur meneur titulaire de longue date. Pas de Ben Simmons, qui avait demandé son transfert loin de la Pennsylvanie, pas de George Hill, les options commençaient à être faméliques et la simple perspective de voir Shake Milton titulaire filait de l’urticaire à Allen Iverson et ses boys. Du coup, Doc Rivers n’avait pas trop le choix et préférait jeter son joueur de deuxième année dans le grand bain. La réponse ? Elle est formidable jusqu’ici. Loin de la production et de l’impact global d’un Ben Simmons, mais les joueurs ne sont pas les mêmes et donc les forces et les faiblesses non plus. Il suffisait de voir les banderilles tomber à Brooklyn cette nuit (36% cette saison pour Tyrese) pour lâcher un petit sourire en coin et se dire : quand même, c’est autre chose quand Embiid est avec un meneur qui sait sanctionner à trois-points. Soudain, c’est tout un spacing qui change, comme le début de saison de Philly l’a montré (8 victoires en 10 matchs), et comme les récents résultats en récupérant une bonne partie de l’effectif l’a aussi souligné (trois victoires de suite en déplacement). L’idée ici n’est pas de tirer un trait définitif sur la suite de la mène à Philadelphie et déjà concevoir les plans de la statue qui sera érigée en l’honneur de Maxey. C’est simplement qu’une question trotte dans la tête des dirigeants des Sixers en ce moment comme indiqué récemment, et le match de cette nuit face aux Nets ne sert que d’élément encore plus lourd pour indiquer le type de réponse à accepter au sein de la franchise.

🚨 Il y a eu un intérêt de Philly pour De’Aaron Fox pendant un moment, mais un débat anime les coulisses des Sixers. Est-ce que Fox est une immense upgrade à la place de Tyrese Maxey, révélation cette saison ? Et est-ce que récupérer De’Aaron ferait de Philly un contender ? pic.twitter.com/3lYr7b0TVH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

Avec 16,5 points de moyenne, un peu plus de 3 rebonds et 4 passes de moyenne, dans une équipe où il rentre 36% de ses tirs à trois points et 87% de ses lancers, Tyrese Maxey représente une des plus belles progressions de toute la NBA. Son nom est désormais connu de tous, et la perf de cette nuit n’a été qu’une confirmation. Certes, le niveau intrinsèque de l’intéressé est en-dessous d’autres meneurs niveau All-Star dont les Sixers ont besoin, mais là n’est pas vraiment la question. La question, c’était de savoir si Philly allait s’écrouler sans Ben Simmons, s’il y avait quelqu’un qui pouvait assurer le relais en attendant que la situation s’améliore, et s’il y a des options à concevoir en interne. Encore une fois, les progrès de Maxey ne peuvent nous permettre de placer les Sixers chez les contenders vraiment terrifiants. Équipe solide de la Conférence Est ? Clairement, et le début d’année 2022 devrait confirmer en ce sens, derrière les dingueries actuelles offertes par Joel. Mais sur le dossier Ben Simmons, en voyant ce groupe se démerder tant bien que mal et être capable d’offrir des performances comme celle-ci, les fans sont en droit de demander à ce que le dossier soit réglé plus rapidement. Tout laisse à penser, aujourd’hui, que Daryl Morey préférerait s’occuper de tout ça cet été. Mais la réalité sur le terrain dit autre chose, et les rapports les plus récents pourraient indiquer un autre type de route, afin de résoudre le puzzle Simmons d’ici la trade deadline du 10 février prochain. En voyant le niveau de Joel Embiid cette saison et l’évolution de certains joueurs ainsi que les rôles en sortie de banc, on peut penser que ces Sixers boostés par un joueur récupéré dans le transfert de Ben leur permettrait de rejoindre réellement les candidats au titre, plutôt que de traîner dans ce groupe bizarre des places 5 à 9 de l’Est, se demandant chaque matin ce qui se passerait si Simmons ramenait une perle en échange de son départ. Une chose est sûre, Tyrese Maxey fait partie des plans importants de ces Sixers et il montre une fois de plus qu’il peut performer sur la plus grande scène.

Quel est le plafond de Tyrese Maxey ? Difficile à dire. Ce qui est moins difficile à dire, c’est que le saut réalisé par le sophomore cette année est immense, et qu’il pourrait faire accélérer bien des choses sur le cas Ben Simmons. Le management a 5 semaines pour répondre à ces questions.