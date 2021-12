Ça a chauffé cette nuit entre Joel Embiid et Kevin Durant : Jojo a provoqué KD, un partout balle au centre, prochain fight le 10 mars 2022 !

Ce sont les images de la nuit, et elles ont fait le tour de la planète basket. Dans la victoire des Sixers à Brooklyn, la fin de rencontre s’est transformée en joli règlement de compte entre Joel Embiid et Kevin Durant. Deux superstars qui se rentrent dedans, avec un contexte pimenté et de belles retrouvailles à préparer ? C’est tout ce qu’on aime.

Le trashtalking, c’est la vie. Donc quand il y en a, ici on mange Gucci.

Et alors quand ça concerne deux poids lourds qui sont amenés à se recroiser, on peut ouvrir un magasin de popcorn tellement on se gave de ces images.

Cette nuit, au Barclays Center, deux franchises se retrouvaient après avoir déjà croisé la même route quelques jours auparavant. Attention, cet élément est très important à retenir. En effet, le 17 décembre dernier les Nets avaient reçu la visite des Sixers dans un match remporté par les hôtes (114-105), derrière les exploits d’un très grand Kevin Durant (34 points, 11 rebonds et 8 passes). Cette performance était d’autant plus impressionnante que KD avait dû faire avec l’équipe D de Brooklyn, de nombreux joueurs étant absents car nouveaux membres du protocole Covid de la NBA. Du coup, la tension était maximale dans la salle, le match s’était terminé sur un dernier quart bien serré, et le leader des Nets en avait profité pour exprimer tout son volcan intérieur. Le chrono s’écoulant, Kevin Durant célébrait sa victoire en regardant le banc des Sixers et en leur indiquant qu’il était temps de rentrer chez eux. Encore une fois, cet élément est très important à retenir car il va contribuer à la suite de nos affaires, en l’occurrence cette nuit.

Ce genre de trashtalking, cela ne s’oublie pas. On ne pouvait que comprendre KD, qui en grand compétiteur venait appuyer une grande victoire dans un contexte ultra-frustrant, l’ailier slalomant entre les cas contact et les défenseurs. Mais c’était sûr que dans les rangs de Philadelphie, ces images allaient rester en tête. Et parce que la vie est bien faite, et le calendrier de la NBA aussi, ces deux mêmes équipes se retrouvaient ce jeudi soir… dans la même salle. Avec James Harden de retour, avec Tyrese Maxey absent du dernier duel, mais avec la même intensité. Et du coup, quand vous provoquez un garçon comme Joel Embiid, c’est typiquement le genre de moment qu’il peut vous remettre sous le nez, devant votre propre public. C’est en cela que, dans ce dernier quart d’un match où il aura été énorme (surtout en première mi-temps), le and-one salvateur du Process va lui permettre de lâcher toute sa hargne. Célébration avec George Niang, check avec Maxey, regard noir vers le public au premier rang, ça devait forcément chauffer deux trois esprits en face. Et quand on parle de chauffer, généralement, Kevin Durant n’est pas trop loin !

Du coup, qui voit-on à la ligne des lancers en train de s’envoyer quelques merveilles comme les voeux de la nouvelle année ? Kevin Durant et Joel Embiid, séparés immédiatement par les arbitres. Rien de fou à première vue, mais on voit que les coéquipiers des deux stars ne gardent pas non plus leur langue dans leur poche, et on sait très bien dans quel type de discussion on est. Dis donc, ça a beaucoup parlé la dernière fois, maintenant vous allez prendre cette défaite et la déguster au réveillon. Ok, mais évite de faire le grand car ça trashtalk à une minute de la fin alors que vous étiez bien silencieux tout au long de la partie. Grâce aux micros placés sous les arceaux, on entend d’ailleurs KD indiquer à Embiid que parler ainsi quand le score est réglé, c’est pas vraiment sérieux. Ce à quoi Joel répond avec les lancers qui terminent le boulot, et le rebond qui fait retentir le buzzer de la rencontre. Et c’est là, immense qu’il est par sa corpulence, qu’Embiid va se placer dans sa moitié de terrain et indiquer aux joueurs des Nets de rentrer chez eux, en reprenant certaines gestuelles de KD quelques jours plus tôt ! L’ailier est obligé de se marrer initialement, mais très vite l’instinct de compétiteur reprend le dessus et on ne vient pas chez Kevin pour l’humilier devant son peuple. Rien n’arrête Joel, qui a prévu de faire la tournée des bars en suggérant aux fans des Nets de rentrer chez eux, pendant que Tobias Harris et Andre Drummond se marrent. Les fans ne peuvent d’ailleurs pas y faire grand chose, les règles du trashtalking sont claires : vu que KD avait parlé quinze jours plus tôt, il faut tout simplement accepter le blabla en retour qui va avec la défaite.

EMBIID À KD : « GO HOME » !!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/N81eYK7TdL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

Il aime trooooooooooop ça pic.twitter.com/el7VcPHdQg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

Voici la séquence complète. Embiid sécurise la win et dit à KD et aux Nets de « GO HOME ». Il faut savoir qu’au dernier match entre Philly et Brooklyn, c’est Durant qui avait dit aux Sixers de rentrer chez eux.pic.twitter.com/uYV0AT8kqm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2021

Une fois les deux équipes séparées, chacun rentre au vestiaire et la planète basket ne pense qu’à une chose, la prochaine confrontation. C’est le 10 mars 2022 que l’on retrouvera Nets et Sixers, pour un duel qui promet d’être ultra-piquant. Bien évidemment, on adorerait voir une série de Playoffs avec ces deux monstres et ces deux effectifs, histoire de régler une bonne fois pour toutes la confrontation, mais il faudra croiser les doigts bien fort pour obtenir ce cadeau signé Gary Payton. Ce qui est sûr, jusque là, c’est que KD a préféré être clair en conférence de presse d’après-match, indiquant qu’il avait « énormément de respect » pour les joueurs des Sixers et que ce n’était qu’une histoire de compétiteurs de longue-date entre lui et Embiid, eux qui en sont même venus à se charrier en plein All-Star Game par le passé. Côté Joel, rien de provoquant, juste du respect pour KD qui est selon lui « le seul joueur qu’il trouve plus talentueux » que le pivot des Sixers. Respectueux, mais avec toujours cette part de piment qu’on adore.

Alors, oui, certains vont nous dire que Joel Embiid parle beaucoup et qu’on l’attend en Playoffs. D’autres vont comparer les deux joueurs et donner rendez-vous dans trois mois. Mais ce qu’on sait, c’est que le trashtalking comme ça c’est ce qui fait la sauce dans les plats. C’est ce genre de rivalité qui crée une attente, qui saupoudre les performances, et qui nous donne une seule envie : retrouver les deux superstars ensemble dans une série de Playoffs.