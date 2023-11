Zach LaVine sur les tablettes des Lakers, du Heat et des Sixers ?

De plus en plus annoncé sur le départ à Chicago, Zach LaVine voit du monde se bousculer au portillon pour décrocher sa signature. Le Heat, les Lakers et les Sixers seraient prêts à faire une offre.

Alors que les Bulls semblent désormais ouvrir la porte à un départ de Zach LaVine, plusieurs équipes viennent aux nouvelles selon Shams Charania. L’insider de The Athletic a entendu quelques rumeurs dans les couloirs de la Ligue et il les partage comme toujours. Selon ce dernier, le Heat, les Lakers et les Sixers seraient intéressés par Zach LaVine, si celui-ci devait partir de Chicago.

“Teams that are expected to have a level of interest in (Zach) LaVine, I’m told: the Lakers, Heat and 76ers.”

NBA Insider @ShamsCharania on a potential trade for LaVine. pic.twitter.com/lMw7PHFLf0

— The Rally (@TheRally) November 14, 2023

Après avoir raté Damian Lillard mais aussi Jrue Holiday durant l’été, Pat Riley et Miami pourraient ainsi se consoler avec un autre All-Star pour le backcourt de Sud Plage. Un attaquant du calibre de LaVine ne serait pas du luxe pour booster l’attaque d’Erik Spoelstra (seulement 23ème à l’offensive rating), trop dépendante de l’apport de Jimmy Butler et Bam Adebayo.

Du côté des Sixers, on ajouterait une arme supplémentaire pour aider Joel Embiid et Tyrese Maxey à viser le titre. Daryl Morey a plusieurs joueurs en fin de contrat qu’il peut bazarder comme des picks disponibles pour satisfaire Chicago.

Enfin, les Lakers restent ce serpent de mer qui revient à chaque rumeur autour d’un All-Star. Et si L.A. avait un Big 3 en fin de compte ? Les Angelinos sont pour le moment bloqués car entre les joueurs prolongés cet été et ceux qui ont été signés, ils ne peuvent trader (quasiment) personne avant le 15 décembre minimum. Pour Austin Reaves et Rui Hachimura, il faudrait même attendre le 15 janvier. Un retour à Los Angeles ne serait sans doute pas pour déplaire au joueur, lui qui a passé une année sur le campus de UCLA lorsqu’il était à l’université.

Source texte : Shams Charania