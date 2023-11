Limités dans la raquette suite à la blessure de Mason Plumlee, les Clippers étaient en quête d’un nouvel intérieur. Celui-ci devrait s’appeler Daniel Theis. Selon les dernières infos, l’Allemand négocie une rupture de contrat (un buyout) avec les Pacers, pour ensuite s’engager avec les Angelinos.

8 petites minutes, c’est le temps de jeu total de Daniel Theis au cours de cette saison 2023-24. Confronté à une grosse concurrence chez les Pacers (Myles Turner, Obi Toppin, Isaiah Jackson, Jalen Smith voire le rookie Jarace Walker), l’intérieur allemand a glissé au bout du banc de Rick Carlisle. Pas vraiment le scénario qu’il avait imaginé après son été victorieux avec sa sélection nationale, championne du Monde 2023.

La mise au placard de Daniel Theis pourrait en tout cas bientôt prendre fin. À la recherche d’un remplaçant suite à la blessure de Mason Plumlee, les Clippers ont bougé leurs pions pour faire venir le teuton dans la Cité des Anges. Une destination qui semble plaire à ce dernier. Selon les infos d’Adrian Wojnarowski d’ESPN, Daniel Theis est en train de négocier un buyout avec les Pacers afin de signer dans la foulée aux Clippers, probablement avec un deal minimum.

ESPN story on center Daniel Theis planning to sign with Clippers once he clears waivers https://t.co/AsOdgy69pN

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 15, 2023

Tyronn Lue et L.A. s’offrent là une recrue de qualité. Un joueur à la fois expérimenté, avec un bon vécu en Playoffs, un bon petit soldat qui va pouvoir aller mettre les mains dans la boue pour faciliter le boulot aux stars locales. Et le tout sans avoir à envoyer la moindre contrepartie.

Source texte : ESPN