La nuit dernière LeBron James et les Lakers ont perdu – assez salement – face aux Kings mais, si Anthony Davis a déçu, LeBron, lui, a tenu son rang de roi en claquant un nouveau très gros match. Et il en a profité pour passer quelques caps supplémentaires, histoire de.

Petit jeu matinal. Ci-dessous une liste de six accomplissements, mais seuls trois appartiennent à LeBron James depuis cette nuit. Saurez-vous les retrouver ?

Est devenu le huitième shooteur le plus prolifique de l’histoire à 3-points Est devenu le premier joueur de l’histoire à chanter “Les yeux d’Émilie” avant un lancer-franc Est devenu le premier joueur des Lakers à donner publiquement son avis sur le très surcoté Anthony Davis Est devenu le cinquième joueur avec le plus de triple-doubles dans toute l’histoire de la NBA Est devenu le deuxième plus vieux joueur de l’histoire à signer un triple-double en NBA Est devenu le premier joueur NBA depuis 2012 à défendre lors de la saison régulière.

Roulement de tambour, il fallait donc répondre le 1, le 4 et le 5, alors que le 3 pourrait arriver, que le 6 n’est pas si loin de la vérité et que le 2 signifierait la conclusion dans le débat du GOAT.

Plus sérieusement ? LeBron James a donc profité du classique Kings – Lakers pour faire grimper son nom dans quelques classements NBA, dépassant des gloires du passé comme Jason Kidd, Jason Statham ou Jason Terry, enfin au moins deux des trois.

A historic night for LeBron 👑

– 28 PTS, 10 REB, 11 AST

– Moves to 8th all-time in 3PM

– Moves to 5th all-time in triple-doubles

– Becomes the 2nd oldest player in NBA history to record a triple-double pic.twitter.com/rALlGvwNnh

— NBA (@NBA) November 16, 2023



En ce qui concerne les tirs du parking, LeBron James jumpera bientôt en place 7 (sept tirs à mettre pour dépasser Vince Carter), et il pourrait même aller claquer une bise à la place 6 en fin de saison si les dieux du basket sont d’accord.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving to 8th all-time in 3-pointers made! pic.twitter.com/Of01TEk0Cb

— NBA (@NBA) November 16, 2023



En ce qui concerne le triple-double ? Rendez-vous à partir de décembre… 2024, pour voir si LeBron est toujours capable de dingueries comme Karl Malone il y a 20 ans, et on ne parle pas de… bref, rendez-vous dans un an, alors qu’il lui manque désormais 30 TD pour rejoindre Magic Johnson, si l’on part du principe qu’il lui sera compliqué d’aller plus vite que Nikola Jokic en la matière.

At 38 years old, LeBron James is the 2nd-oldest player in NBA history to record a triple-double.

He trails Karl Malone, who did it as a 40-year-old in 2003 with the Lakers. pic.twitter.com/NzootWSekM

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 16, 2023

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving to 5th all-time in triple-doubles! pic.twitter.com/ZoEntlCR1e

— NBA (@NBA) November 16, 2023



Avec ses 28 points, 10 rebonds, 12 passes et 4 steals en 35 minutes, LeBron James a une fois de plus montré que, lui, tu ne lui parlais pas d’âge. Qu’il est loin le temps où ça parlait d’économiser son temps de jeu cette saison…