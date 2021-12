On n’arrête plus LeBron James : 30 pions, 11 rebonds et 10 assists, forcément quand on fait un chantier pareil il faut mettre des lunettes de protection

LeBron James a encore montré qu’il était un athlète hors normes cette nuit avec son 101e triple double en carrière. Le King a noirci la feuille de stats pour assurer la victoire des Lakers face au Magic (106-94). Depuis son retour LeBron n’a plus de temps à perdre et il a clairement haussé le ton… c’est pas un peu tôt pour le « Playoffs mode » ?

LeBron James a fait rimer son début de saison avec absence, en tout le King a passé douze matchs en costard depuis le mois d’octobre : les abdos qui sifflent, une suspension post-octogone, le protocole Covid… LeVioc en a vu de toutes les couleurs et sans lui les Lakers ont semblé bien pâles, mais depuis qu’il est de retour le cyborg n’a vraiment pas l’air de vouloir rigoler. Et cette nuit c’est le Magic qui en a fait les frais : 30 pions, 11 rebonds et 10 offrandes en 37 minutes. Ajoutez à ça un shoot qui atteint les 60% de réussite (12 sur 20), 3 contres en mode « block by James » et vous obtenez une domination sans partage du King des deux côtés du terrain. Avec cette prestation de patron, LeBron boucle le 101e triple-double de sa carrière et permet aux Lakers de respirer un grand coup avec une cinquième victoire en sept matchs. La tension cardiaque de Frank Vogel retrouve un rythme humain, mais juste aujourd’hui hein, et encore une fois on peut attribuer cette statistique au franchise player des Angelinos.

What a night for @KingJames in the @Lakers win. ✨ 30 points

✨ 11 boards

✨ 10 dimes

✨ 3 blocks pic.twitter.com/oxl4ZM46GH — NBA (@NBA) December 13, 2021

LeBron s’est sans doute baigné dans la fontaine de Jouvence à la mi-temps puisqu’il est revenu pour mettre les deux pieds sur l’accélérateur et scorer 14 pions dans l’énorme run des Lakers, 23-0 en huit minutes, au troisième quart temps. Non vous ne rêvez pas, les sbires de King James ont bel et bien réussi un troisième quart temps. Le taf était fait pour le frère d’Alex Caruso qui a rappelé que c’était lui le patron et qu’il n’avait pas forcément besoin d’un Anthony Davis vieillissant (lol). Sur les cinq derniers matchs LeBron tourne à 27,2 points, 7,2 rebonds et 7,6 assists pas mal quand on sait que la carcasse approche les 37 berges et que normalement à cet âge on joue plutôt le rôle du vétéran qui chasse la bague. Même si tout ne tourne pas encore très rond dans la cité des anges, les Lakers sont bien plus sereins avec lui et les stats ne mentent pas : sur les 15 victoires californiennes seulement cinq ont été acquises sans le natif d’Akron… c’est donc ça la dépendance, Frank ? Depuis quelques matchs LeBron James a activé le « Winning Time« et il compte bien continuer sa série lors des rencontres qui arrivent. Prochaine étape pour le cyborg : un road trip de Dallas à Chicago en passant par Minneapolis. Ses adversaires sont prévenus LeBron James n’est pas d’humeur à rigoler en ce moment… même s’il aime bien faire le pitre quand même.

LeBron really put on Wendell Carter Jr.’s goggles after this play 😂🥽 pic.twitter.com/hpUz6XlLh3 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2021

Avec 30 pions, 11 rebonds et 10 offrandes cette nuit face au Magic King James a de nouveau marqué les esprits. Le cyborg semble bien souverain à quelques jours de souffler ses trente-sept bougies. Depuis son retour sur les parquets LeBron s’occupe de tout pour le plus grand bonheur des Lakers et de Frank Vogel.

Source Texte : NBA, Bleacher Report.