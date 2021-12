LeBron James hausse le ton face au Thunder : 33 points à 4/6 du parking, sa majesté a sorti la lunette de sniper

Ce vendredi, les Lakers se déplaçaient dans l’Oklahoma pour tenter de s’y relancer après une vieille défaite contre les Grizzlies. Et vous connaissez le dicton, « si l’on ne se relance pas face au Thunder, alors il faut peut-être changer d’entraîneur ». Hop, il n’en fut rien, les Angelinos ont déroulé dans le sillage d’un LeBron James taille patron. On débrief.

Parce que depuis quelques temps, se faisant piquer les joyaux de sa couronne par le premier venu – à savoir Desmond Bane jeudi dernier -, il était nécessaire que LeBron James reprenne les choses en main. Lâcher une perf’ XXL pour montrer à tous que l’âge n’est pas en train de lui cisailler les articulations, c’était le plan. Et même si l’âge est en train de lui cisailler les articulations d’ailleurs, les Lakers devaient réagir collectivement devant un Thunder conçu pour remettre en confiance et prendre des gifles. Que s’est-il passé ? Les Lakers ont réagi collectivement devant un Thunder qui a remis les Angelinos en confiance et pris sa gifle. Bâtisseur de ce blowout presque à lui seul, LeBron James a laissé derrière lui 33 points, 5 rebonds, 6 assists, 3 interceptions et 2 blocks à 65% au tir dont… 4/6 du parking. C’est propre ! Mais en même temps, que serait ce grand gaillard tout veineux s’il n’était pas un homme capable de faire gagner son équipe sans même que certains de ses role players aient à bouger le petit doigt. Beaucoup pointeront le niveau de l’adversaire du doigt – et à juste titre -, mais il est toujours délicat de répondre présent lorsque l’on est attendu. Ce genre de soirée a façonné sa carrière et doit continuer de la façonner le plus longtemps possible, même lorsque les vis-à-vis s’appellent Jeremiah Robinson-Earl, Aleksej Pokusevski et Kenrich Williams. Rendez vous compte, il aura quand même 37 ans le 30 décembre prochain, dans 29 jours. Le plus fou est que même s’il se pète de temps en temps, pour l’instant, ça tient et ça revient.

« Je commence à être en meilleure santé au fur et à mesure que la saison avance, en particulier aux abdominaux et à l’aine » – LeBron James, après la victoire face au Thunder

WHAT A NIGHT LEBRON 👑 33 PTS

13/20 FG

4/6 3PT

5 REB

6 AST

3 STL

34 MIN HE’S 36 YEARS OLD 😳@KingJames (via @Lakers)pic.twitter.com/iY00d7blq4 — Overtime (@overtime) December 11, 2021

Petite stat passée en sous-marin qui a son importance, LeBron James est devenu cette semaine le onzième meilleur intercepteur de l’histoire de la NBA avec 2089 steals. Il devance désormais Karl Malone et contemple le derche d’Alvin Robertson, un ancien des Spurs qui sur la saison 1985-86, a quand même volé 3,7 cuirs par match. Il ne manque donc plus que 23 fourberies au boss des Lakers pour intégrer un nouveau Top 10 All-Time. Tiens, ironie du sort lorsque l’on contemple sa feuille de match, c’est d’ailleurs dans le secteur défensif qu’il a le plus brillé ce vendredi. Malgré sa trentaine de points, il n’a pas couiné du dos comme il peut le faire par les temps qui courent et chaque effort s’est fait dans le bon rythme, ce que ses partenaires ont dû particulièrement sentir. La danse est toujours plus entraînante quand le TGV passe la douzième en transition tout en assurant les replis défensifs. Il y a dès lors deux façons de voir les choses pour un joueur quelconque de l’effectif : soit t’as moins de boulot parce qu’il est partout, soit tu fais aussi les efforts et le rendu global est meilleur. On pense notamment à Avery Bradley qui a signé 22 points et 4 interceptions, ainsi qu’a Talen Horton-Tucker et Austin Reaves, les bons lieutenants qu’il fallait avoir à ses côtés ce vendredi.

Mention spéciale pour l’entrée de Théo Maledon dans le garbage time, auteur de 5 points, 2 rebonds, 1 ballon perdu, 1 assist et 1 contre à 1/1 au tir. C’est toujours rude de comparer avec la saison passée, mais ça revient doucement.

En espérant que celle-ci soit le point de départ d’une petite série attendue depuis presque deux mois. Il a du retard dans la course au MVP, sûrement trop, mais l’objectif est collectif et les Lakers continuent de se roder tranquillement. Ce n’était cependant que le Thunder, donc stay cool et on verra la suite.