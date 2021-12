Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Celtics dépouillés dans un gymnase d’Arizona, leurs agresseurs bossent en équipe

Vendredi soir oblige, on a eu le droit à neuf rencontres franchement pas infâmes. Ce qu’il s’est passé ? Les Frelons ont chassé de vilains Californiens, Luka Doncic s’est trop enfoncé le compas dans l’œil, Julius Randle a choke car il y avait du public, Trae Young et Kevin Durant se sont chauffés, un Grec a battu un nouveau record, un cyborg tout veineux a repris le contrôle de la situation et des Cactus ont renvoyé des Trèfles dans le Massachussetts.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

Les Hornets ont ouvert leurs cadeaux avant le 25 : gros choke de De’Aaron Fox qui avait deux lancers pour tuer le match, et qui a manqué les deux

James Bouknight est (enfin) sorti de sa boite avec 24 points, 6 rebonds, 1 assist, 1 interception et 0 ballon perdu à 64% au tir dont… 6/8 du parking

Les Pacers ont bien joué, collectivement, contre des Mavs soporifiques

Clin d’œil à Luka Doncic et son magnifique… 1/8 à 3-points ?

Les Raptors ont essoufflé les Knicks, bien que Julius Randle ait eu l’opportunité de call the game à dix secondes du terme

C’est un peu embêtant quand ton franchise player, en présence du public, se transforme instantanément en Ronny Turiaf

Evan Fournier n’a pas non plus été royal avec 9 points, 2 rebonds et 1 interception à 3/8 au tir

Les Nets d’un grand Kevin Durant ont froissé les Hawks, et la Faucheuse s’est frittée avec Trae Young

Le souci pour Kevin Durant est qu’il peut difficilement passer pour autre chose qu’une victime

Quand il se chauffe avec quelqu’un de sa taille, il fait le double de son poids, et quand il se chauffe avec quelqu’un de son poids, il fait la moitié de sa taille

Les Bucks sont tous montés sur les larges épaules de Giannis Antetokounmpo : 41 points, 17 rebonds et une fin de série pour les Rockets

Le Grec est d’ailleurs devenu le meilleur contreur de l’histoire de la franchise, voilà voilà

Les Cavaliers se sont farcis une meute de Loups, qui elle, commence à avoir de sérieux problèmes défensifs

Les Pelicans et les Pistons ont joué au basket-ball, un match retransmis sur la septième chaîne inuite quelque part au Groenland

LeBron James a ressorti le sniper et s’est tranquillement défait du Thunder

Avery Bradley l’a bien aidé avec 22 points et 4 steals, la parfaite panoplie du chien de garde

En équipe, les Suns ont renvoyé les Celtics dans le Massachussetts avec une… troisième défaite consécutive

# Quelques images pour égayer votre journée

TRE MANN THAT'S NASTY pic.twitter.com/G9vuMxmKGW — OKC THUNDER (@okcthunder) December 11, 2021

Kevin Durant and Trae Young exchange words. pic.twitter.com/Ed4uMAos11 — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 11, 2021

🎯🎯🎯🎯🎯🎯 James Bouknight (24 PTS) drains his career-high SIXTH triple of the night! #NBARooks@hornets lead midway through the fourth on NBA League Pass: https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/E4RNuXqHfO — NBA (@NBA) December 11, 2021

WHAT A NIGHT LEBRON 👑 33 PTS

13/20 FG

4/6 3PT

5 REB

6 AST

3 STL

34 MIN HE’S 36 YEARS OLD 😳@KingJames (via @Lakers)pic.twitter.com/iY00d7blq4 — Overtime (@overtime) December 11, 2021

Avery Bradley's defense on Shai = textbook 📚 pic.twitter.com/hbV6A0Ze05 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 11, 2021

DG TO MOBLEY! OH MY! pic.twitter.com/3C0SOToBgC — Cleveland Cavaliers (@cavs) December 11, 2021

🦌 41 PTS, 17 REB, 5 AST 🦌@Giannis_An34 delivers a monster performance to power the @Bucks to the win! pic.twitter.com/ttNTnKebaj — NBA (@NBA) December 11, 2021

# Le Top 10 de la nuit

A retrouver en cliquant sur ce lien magique.

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir