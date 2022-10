Deux matchs seulement au menu de la nuit et ne croyez pas que de fut tranquille. Déjà car j’ai arrêté de fumer hier soir, puis, aussi, car la soirée du mercredi pesait encore sur les organismes. Alors en avant le « petit » recap, parce que dès ce soir ça recommence, et de plus belle.

Les résultats de la nuit (avec les petites stats maison qui vont bien)

Sixers – Bucks : 88-90

Lakers – Clippers : 97-103

Ce qu’il fallait retenir

Premier match de la saison pour les Bucks, pas de Khris Middleton ni de Pat Connaughton pour quelques semaines, mais les champions NBA 2021 ont assuré pour leur rentrée. Giannis Antetokounmpo a été injouable en première mi-temps, puis en deuxième lui et tous les Daims ont haussé le ton en défense et l’emportent sur le fil malgré le nouveau gros match de James Harden, clairement le meilleur joueur de Philly sur ces deux premiers matchs, oui Joel tu es visé.

John Wall a rejoué au basket cette nuit, dans un match NBA, et il a été très efficace. Petits jumpers, rapidité sur les contre-attaques, le John Wall que l’on connait is back, avec dix ans de plus.

Kawhi Leonard a rejoué au basket et il est sorti du banc. Première action, premier bucket, puis pas mal de déchets mais le besoin de se rassurer, ça se sentait. Un gros run plus tard au quatrième quart-temps, un gros trois bien clutch, aussi, et Kawhi validait avec les Clippers leur première victoire de la saison face au voisin de Los Angeles.

Car c’est bien face aux Lakers que les hommes de Tyronn Lue se sont imposés, et il y a toujours autant de boulot chez les jaunes et violets. Ivica Zubac s’est salement régalé dans la raquette, Russell Westbrook a montré de belles choses en défense en fin de match mais son 0/11 au tir ressemble à une sonnette d’alarme, Lonnie Walker ou Anthony Davis ont par moment dominé en attaque mais jamais on n’a senti les Lakers sereins et/ou un tant soit peu maîtres de leur destin.

Quelques souvenirs de la nuit

Embiid beats the shot clock from behind the arc 3️⃣ 11 PTS in Q1 for Joel on TNT #KiaTipOff22 pic.twitter.com/p2kPRG8DYz — NBA (@NBA) October 20, 2022

This James Harden lead pass is so pretty 🤩 Harden has 5 dimes in the first half on TNT #KiaTipOff22 pic.twitter.com/u0ABdREDFX — NBA (@NBA) October 21, 2022

Joel Embiid tracks down a rejection! #KiaTipOff22 Halftime on TNT pic.twitter.com/Y21HcEfw08 — NBA (@NBA) October 21, 2022

Reward you bigs! #KiaTipOff22 Brook Lopez gets the block and the 3 in transition on TNT 🎯 pic.twitter.com/gWTY6w8XrM — NBA (@NBA) October 21, 2022

🚨 WES MATTHEWS GIVES THE BUCKS A 1 PT LEAD🚨@Bucks: 89@sixers: 88 23 seconds remaining on TNT #KiaTipOff22 pic.twitter.com/PfMA7PpUm9 — NBA (@NBA) October 21, 2022

Russ ➡ AD 💥 Q1 action in #KiaTipOff22 on TNT pic.twitter.com/wpscyNgGuC — NBA (@NBA) October 21, 2022

John Wall is BACK! He knocks down his first bucket in his return to action! #KiaTipOff22 pic.twitter.com/vRSZNpsSGB — NBA (@NBA) October 21, 2022

Mr Wall — Bradley Beal (@RealDealBeal23) October 21, 2022

John Wall speeds to the rack! He’s perfect from the field so far on TNT #KiaTipOff22 pic.twitter.com/yUMXOdeXeo — NBA (@NBA) October 21, 2022

Kawhi is back! #KiaTipOff22 The return of The Klaw Live now on TNT pic.twitter.com/nYpPn7zzgO — NBA (@NBA) October 21, 2022

Kawhi knocks down a three to cap off a 11-0 @LAClippers run! They lead by 9 in Q3 on TNT pic.twitter.com/hJadn5lWDE — NBA (@NBA) October 21, 2022

PG-13 picks off a steal and flushes down a 2-hand jam 💪 The Clippers are rolling in Q3 on TNT #KiaTipOff22 pic.twitter.com/AL7FaW131Q — NBA (@NBA) October 21, 2022

Bron gets the DENIAL ⛔ Reaves finds Lonnie Walker for the alley-oop THROWDOWN! The @Lakers take the lead in Q4 on TNT pic.twitter.com/kDgy9lkae8 — NBA (@NBA) October 21, 2022

