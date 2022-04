Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Kings éliminés des Playoffs, les Lakers c’est pour bientôt, California Dreamin’

On se rapproche ! On se rapproche de la fin de la régulière, c’est dans sept jours exactement, et plus les nuits passent plus les certitudes se prononcent. Cette nuit ? Joel Embiid et Nikola Jokic vont se tartiner jusqu’au bout pour le trophée de MVP, les Lakers sont à deux doigts d’être en vacances et les Spurs à trois poils du play-in. Entre autres, alors envoyez le gros résumé !

Celtics – Wizards : 144-102

Bucks – Mavericks : 112-118

Lakers – Nuggets : 118-129

Pacers – Pistons : 117-121

Cavs – Sixers : 108-112

Magic – Knicks : 88-118

Raptors – Heat : 109-114

Rockets – Wolves : 132-139

Thunder – Suns : 117-96

Spurs – Blazers : 113-92

Kings – Warriors : 90-109

Clippers – Pelicans : 119-100

Raptors – Heat, ce soir à 1h du matin. Kyle Lowry fait son grand retour à Toronto ❤️pic.twitter.com/QY15pmzJkf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2022

J’espère que Dwight Powell a prévu d’inviter Luka à dîner parce que Doncic est en train de le gaver de caviars sublimes possession après possession. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2022

Veuillez m’excuser, mais je pense que Luka n’a plus qu’à faire une passe avec son cul pour compléter l’éventail de TOUTES les passes possibles sur ce troisième quart. Il a tout fait, c’est magnifique à voir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2022

La « Lion King Cam ». America. pic.twitter.com/olIB705hpV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2022

Bonne nouvelle pour les Lakers : Anthony Davis est merveilleux sur ce premier quart et ça joue collectivement pas trop mal. Bonne nouvelle pour Denver : t’as 5 points de retard alors que Jokic joue comme Christian Wood en lendemain de soirée. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2022

WESTBROOK SUR LA TÊTE DE BOOGIE COUSINS 😤😤😤https://t.co/LCRoA4EIlf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2022

38 points, 18 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres. Tout ça en traînant des pieds, avec 7 ballons perdus et un bronzage de Breton. Quel homme. pic.twitter.com/FKp4cKzHU3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2022

L’hommage des Raptors à Kyle Lowry…! ❤️🙏❤️pic.twitter.com/UtaI9n0uGR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2022

44 points, 17 rebonds, 3 passes et 5 contres. 12/26 au tir, 3/6 de loin, 17/20 aux lancers. pic.twitter.com/VRZXob2AeF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 4, 2022

