NBA Top 10 du jour : Kenyon Martin Jr. a pris Josh Okogie pour une marche d’escaliers, quelle drôle d’idée

Si vous n’avez pas encore vu le NBA Top 10 du jour, sachez que Joel Embiid est un mélange entre Jonas Valanciunas et James Harden. On ne vous en dit pas plus, le teasing est incroyable.

Elle est annoncée cette planche Jordan ? Non ? Si ? Non ? Non ? Alors elle compte pas.

Sur cette action, on voit clairement que Joel Embiid est un adulte et que Caris LeVert est un enfant.

Le décollage de l’avion Edwards est magnifique mais facilité par une piste vierge de monde.

Luka Doncic a tellement gavé Dwight Powell cette nuit que Dwight Powell a pris cinq kilos pendant le match.

Feinte de papa à la Jonas, eurostep à la Ramesse et tomar main droite à la… Joel. #TroisLettresEnfinPeutEtre

Russell Westbrook a postérisé DeMarcus Cousins, ça veut dire que la saison des Lakers est réussie ?

Ceci est un putback à l’Allemande, ceci est un putback qui sent la bière et la saucisse.

Sur cette image, au ralenti, on voit clairement Keldon Johnson hurler « bonnes vacances les Lakers ».

Pas besoin des Spalsh Brothers pour voir les Warriors faire le show. Attention néanmoins, les Warriors auront besoin des Splash Brothers pour gagner des séries en Playoffs.

Kenyon Martin Jr. a pris Josh Okogie pour une marche d’escaliers, quelle drôle d’idée.