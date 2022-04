Vous le savez évidemment, cette saison la NBA fête ses 75 ans ! Une longue et belle histoire de balle orange, d’immenses performances, de joueurs légendaires… et de moments inoubliables ont marqué la grande vie de notre Ligue préférée. Et justement, pour célébrer cet anniversaire, la NBA a décidé de vous faire voter. La question est donc simple, c’est la réponse qui va être compliquée : qui sont les membres de la All-Time 1st et 2nd European Team ?

Les grands joueurs… européens.

Mais, comment les départager vraiment ?

Depuis plus de 30 ans, les joueurs européens se ramènent en NBA et font de grandes carrières. Il y a ceux qui ont posé les fondations pour la génération suivante, et il y a ceux qui ont cartonné très tôt. Il y a des Allemands, des Français, des Espagnols, des Serbes, des Croates, de tout ! Mais il y a surtout une chose de sûre, c’est que certains joueurs se sont montrés plus légendaires alors qu’ils n’était pas attendus si bons que cela, et leurs exploits ont permis de les intégrer dans la discussion des meilleurs joueurs européens de tous les temps. Comment faire pour les départager, et bien c’est tout le débat et le vote du jour. Dix hommes doivent être classés dans deux équipes, la 1st et la 2nd Team.

Le critère premier qui vous permet d’entrer dans ce club VIP ? Être européen, et avoir réalisé une grande carrière en NBA.

Pas d’Asie ou d’Afrique pour le coup, là c’est concentration totale sur l’Europe et ses superstars. Bien évidemment, plus vous êtes montés haut sur le toit de la Ligue, plus vous avez de chance de vous pointer dans ce classement. Mais il y a des filous qui ont été plus ou moins dominants… et des mastodontes qui ont cassé des barrières pour permettre à d’autres de s’enfoncer dans la brèche.

Pour fêter ses 75 ans, la NBA a donc décidé de donner la parole aux fans ! #NBA75EuroVote

Dès maintenant, c’est à vous de jouer.

En cliquant ici pour voter, vous allez participer au scrutin européen virtuel et ainsi déterminer quels sont les plus grands joueurs européen de l’histoire de la NBA.

Le vote est déjà ouvert et s’arrêtera le 6 avril au soir, avec un grand moment vainqueur qui sera annoncé le 8 avril prochain.

Qui sont les joueurs européens proposés dans le vote ?

Pour déterminer les moments participants au vote, il fallait bien réaliser un premier tri. Et dans ce premier tri, il fallait déjà virer les joueurs qui n’avaient pas fait des carrières mémorables. C’est donc avec fierté et pas moins de hype que votre média préféré a participé au panel d’hexperts européens déterminant ce groupe de finalistes. Et ouais, maintenant on demande à TrashTalk d’aider à écrire l’histoire de la NBA, donc on te laisse prendre ta meilleure tasse de café dans ta cuisine et tu peux trinquer l’écran avec la mif.

# Les 20 grands joueurs européens parmi lesquels voter :

Giannis Antetokounmpo

Boris Diaw

Vlade Divac

Luka Doncic

Goran Dragic

Pau Gasol

Marc Gasol

Rudy Gobert

Nikola Jokic

Toni Kukoc

Sarunas Marciulionis

Dirk Nowitzki

Mehmet Okur

Tony Parker

Drazen Petrovic

Dino Radja

Arvydas Sabonis

Detlef Schrempf

Peja Stojakovic

Hedo Turkoglu

Alors certes, on aurait pu ajouter du Nicolas Batum, du Danilo Gallinari ou du Dennis Schröder, mais les finalistes sont là ! Vingt grands joueurs européens all-time, 10 à garder seulement, et deux équipes à construire dès maintenant. Alors, qui aura votre faveur ? C’est à vous de voter !