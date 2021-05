Le recap de la nuit NBA : les Bucks, les Lakers et les Nuggets préchauffent, le Heat, les Suns et les Blazers surchauffent, ceci est la loi des Playoffs

Trois matchs cette nuit, et une victoire par KO de… Georgette Logique, de Christiane Normalité. Les patrons ont tapé du poing sur la table, les niveaux réels s’affirment, et si les Bucks n’ont fait que confirmer l’impression des deux premiers matchs, Nuggets et Lakers montent tranquillement en régime avant d’éventuelles retrouvailles en demi-finale de conf.

Les matchs de la nuit

Heat- Bucks : 84-113

Lakers – Suns : 109-95

Blazers – Nuggets : 115-120

Ce qu’il faut retenir

Heat – Bucks : le Heat avait tout intérêt à réagir cette nuit, sous peine de voir le spectre du sweep se pointer sous le soleil de Floride. première indication ? Le Heat a montré autre chose qu’au Game 2, notamment des leaders essoufflés mais tentant au moins de survivre. Deuxième indication ? Les Bucks ne leur ont laissé absolument AUCUNE chance d’y croire, et c’est désormais quasi-officiel : les Bucks 2021 n’ont rien à voir avec les Bucks 2020, et le Heat 2021… bref. 3-0 pour Milwaukee, et samedi soir Giannis Antetokounmpo pourront donc frapper un grand coup en sortant le finaliste en titre sans aucune forme de respect. Ca rigole plus là, ça rigole plus du tout.

Lakers – Suns : on s’attendait à une série équilibrée, on l’a, mais l’impression dégagée par les Lakers sur les deux derniers matchs fait… froid dans le dos. LeBron James et surtout Anthony Davis injouables, un Dennis Schroder en parfait facteur X, une défense incroyablement vénère, et des Suns qui font ce qu’ils peuvent mais qui ont tout du type tombé au mauvais endroit au mauvais moment. Devin Booker a dévissé et a même fini par se faire dégager pour une faute très violente sur Dennis Schroder, et les Suns vont devoir trouver des solutions très vite faute de quoi la déception d’une élimination précoce n’en sera que plus grande.

Blazers – Nuggets : nouveau match très offensif entre Portland et Denver, et si Damian Lillard et ses coéquipiers avaient l’occasion de valider à la maison leur victoire du Game 1 à Denver, ce sont bien les hommes de Mike Malone qui ont fait le job sérieusement. Un Joker insaisissable, un Campazzo infatigable et un… Austin Rivers bien clutch, et en face un Terry Stotts qui s’enterre de plus en plus dans des rotations et un plan de jeu stériles, et ça c’est la version polie. Comme dirait l’autre, « ça ne sert à rien de mettre 115 points par match si t’en prends 120 », on ne sait pas vraiment si quelqu’un a dit ça mais vous avez compris l’idée.

Quelques moments forts de la nuit

Le point sur les séries

Bucks – Heat : 3-0

Nets – Celtics : 2-0

Sixers – Wizards : 2-0

Knicks – Hawks : 1-1

Clippers – Mavericks : 0-2

Nuggets – Blazers : 1-1

Suns – Lakers : 1-1

Jazz – Grizzlies : 1-1

