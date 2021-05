Plusieurs fans NBA bannis pour leur mauvais comportement : logique, ces gens-là n’ont pas leur place dans une salle de basket

Incontestablement, l’une des belles histoires de ces Playoffs 2021, c’est le retour en masse des fans NBA en tribunes. Si ce genre d’ambiance manquait cruellement à notre show préféré, cela s’accompagne malheureusement aussi par quelques excès condamnables, et les sanctions n’ont pas tardé à tomber.

On aurait aimé voir une autre actu ces dernières heures mais le dérapage de certains fans a dominé la twittosphère, avec comme image marquante cet épisode impliquant Russell Westbrook, qui s’est pris du popcorn sur la tête de la part d’un fan de Philadelphie au cours du Game 2 de la série entre les Sixers et les Wizards. Brodie était prêt à enclencher le mode Ron Artest mais il a été retenu par la sécu pour éviter un Malice at the Palace 2.0. Un incident isolé ? Malheureusement non. Du côté de New York, Trae Young n’a pas seulement entendu des « F »ck Trae Young » ou vu des doigts d’honneur, il s’est visiblement aussi fait cracher dessus par un fan présent tout près du parquet, juste derrière un certain 50 Cent. Ice Trae est certes devenu l’ennemi public numéro un dans la Grosse Pomme, sauf que là ça va clairement trop loin. Enfin, les parents du meneur des Grizzlies Ja Morant auraient eux été victimes d’insultes à caractère raciste dans l’Utah, où Memphis a joué ses deux premiers matchs face au Jazz. C’est une chose d’être frustré parce que Ja fait la totale à votre équipe, c’en est une autre de manquer de respect à la famille du joueur. Et si le retour de nombreux fans dans les salles fait carrément plaisir en ce début de Playoffs, on ne peut évidemment que condamner ce genre de comportement exécrable.

Retour des fans ?

Retour des tocards. Westbrook quitte le terrain et se prend du popcorn dans la gueule, 4 personnes le retiennent pour l’empêcher de démarrer un fan de Philly.pic.twitter.com/0zKNsqLwOe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2021

The Knicks fan that spit on Trae Young should be thanking the lord that 50 Cent didn’t end his life right then and there pic.twitter.com/CoJepGHZns — Barstool Sports (@barstoolsports) May 27, 2021

as they should . my family should be able cheer for me & my teammates without getting inappropriate shit said to them 💯 https://t.co/CWiJIpkq03 — Ja Morant (@JaMorant) May 28, 2021

Justement, en parlant de condamnation, les franchises concernées n’ont pas fait dans la dentelle si l’on en croit ESPN, et c’est normal. Le « fan » des Sixers ? Banni du Wells Fargo Center jusqu’à nouvel ordre et perte de son abonnement. Allez, ça dégage. Celui des Knicks ? Idem, il n’a plus sa place dans la Mecque du basket. Quant aux trois boulets du Jazz, déjà exclus du Game 2 pour leur mauvais comportement, ils sont désormais bannis de la salle d’Utah jusqu’à nouvel ordre. Bye bye. Face à tout ça, la NBA a sorti un communiqué pour indiquer que son code de conduite allait être renforcé pour les Playoffs, tandis que l’union des joueurs demande plus de respect pour ses membres et tout simplement pour le jeu. Avec leurs sanctions, la NBA et ses franchises envoient un vrai message de tolérance zéro face à ces incidents qui gâchent forcément un peu le grand retour des fans. On espère désormais que ça va en calmer certains car ces débordements n’ont pas leur place dans une salle de basket, point barre.

Les fans représentent un aspect important de la NBA qu’on aime tant, et sans eux le spectacle n’est tout simplement pas le même. C’est juste regrettable de voir certains tocards gâcher la fête en adoptant un comportement puéril qui mérite d’être sanctionné au plus haut point.

The NBA just released the following statement on fan behavior: pic.twitter.com/Kij6hoT2Pn — Tim Bontemps (@TimBontemps) May 27, 2021