Russell Westbrook galère face aux Sixers : des briques, une cheville malade et des fans qui dérapent, le mois de mai est violent pour le Brodie

Non seulement Russell Westbrook s’est blessé cette nuit et a du sortir frustré du match, mais en plus de cela un tocard a eu la riche idée de lui verser du popcorn dessus quand il rentrait au vestiaire. Oui, l’endroit où, d’habitude, les joueurs serrent des mains, prennent des photos, donnent leurs chaussures, mais apparemment à Philadelphie ce n’est pas donnant donnant.

Dix minutes avant la fin du match, Brodie s’est donc tordu la cheville droite sur le pied de Furkan Korkmaz en contre-attaque, une cheville qui avait déjà tourné dans le troisième quart-temps en défendant sur Ben Simmons. Du coup, lorsqu’il doit rentrer au vestiaire sur blessure, un mec plutôt inspiré décide de lui jeter du popcorn, sucré, alors que tout le monde sait que Russ préfère le salé.

Retour des fans ?

Retour des tocards. Westbrook quitte le terrain et se prend du popcorn dans la gueule, 4 personnes le retiennent pour l’empêcher de démarrer un fan de Philly.pic.twitter.com/0zKNsqLwOe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2021

Du coup, la montagne de muscle et d’énergie westbrookienne s’énerve malgré sa douleur à la cheville et s’apprête à tourner le spin-off de Malice At The Palace, doit se faire retenir par plusieurs membres du staff des Wizards, genre beaucoup de membres. Beastbrook avait déjà attisé la haine d’un fan au Wells Fargo Center il y a quelques années puisqu’il s’était alors pris deux bons doigts d’honneur un peu sortis de nulle part, à croire que RW est responsable du malheur d’une partie de la population de Philly. Un public qui avait également vu Isaiah Thomas se faire exclure du match après être allé confronter verbalement un fan qui l’insultait et qui tenait ses majeurs en l’air… Au final ? Le « fan » s’est fait éjecter du match après avoir été balancé par quelques voisins et confondu par la vidéo, puis le Brodie s’est finalement expliqué en postgame, sans vulgarité, mais prenant comme à son habitude les choses très personnellement.

Si c’était arrivé dans la rue on sait tous ce qu’il se serait passé. Les fans ont tous les droits, il faut que la NBA prenne en main la sécurité des joueurs, que des restrictions soient prises avec les conséquences qui en découlent.

Valerie Camillo, présidente des opérations business de la franchise de Pennsylvanie a également drop un communiqué HAINE&SEX puisqu’entre deux descriptions d’un acte inacceptable et classless, elle rappelle qu’elle est fière d’avoir les meilleurs fans, la meilleure salle, les meilleurs hot-dogs, etc, etc, etc. Des personnalités comme Bradley Beal, LeBron James et Scott Brooks se sont également exprimées en qualifiant en arguant que la NBA devrait revoir la sécurité des joueurs, que le fan en question devrait être banni à vie, que si l’action se faisait dans l’autre sens les répercussions seraient bien plus grandes et tutti cuanti.

Concernant l’aspect basket, parce qu’on est quand même là pour ça à la base. Le Marsupilami sortait d’une performance médiocre à 2/10 au tir pour 10 points, 11 passes, 6 rebonds et 4 pertes de balle, après un Game 1 à 16 points, 14 passes, 5 rebonds et 6 turnovers. Un Russ West qu’on ne reconnait pas trop sur ces deux matchs, pris dans la tenaille défensive de Ben Simmons, Matisse Thybulle et tous leurs Saibai-men. Pour le retour à Washington les Wizs auront en tout cas bien besoin de leur meneur car, déjà plutôt déséquilibrée, la match-up semble jouée d’avance sans un RW en pleine possession de ses moyens. A l’heure de ces lignes on ne sait pas encore si le numéro 4 sera disponible samedi pour le Game 3, mais l’intéressé assure en tout cas qu’il prendra tous les traitements possibles pour revenir au plus vite, sans restriction de préférence. Les hommes de Scott Brooks feraient bien de prendre leurs deux matchs à la maison à défaut d’en avoir gratté un en Pennsylvannie, et on espère que les supporters du Capital One Arena pourront à leur tour jeter leur nourriture sur les Sixers. Piège ! On testait juste votre état d’esprit, et c’est pas joli joli tout ça.

Ça sent le roussi et le maïs soufflé du côté de Washington, et Russell Westbrook ferait bien de revenir samedi pour reprendre ses biens : des victoires à la maison pour égaliser la série, à base de triple-double et de popopopop. Allez, on se retrouve samedi à 1h pour la suite de cette télénovela ?

Source : ESPN