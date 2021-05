Les Sixers tracent leur route face à Washington : Game 2 largement remporté, peut-être parce qu’ils sont largement plus forts

Les Sixers ont donc facilement disposé des Wizards dans ce Game 2 du premier tour, le tout sans être trop inquiété en première période et en ne l’étant… pas du tout en deuxième. Ben Simmons a d’abord fait parler la poudre avant que Joel Embiid n’en fasse de même au retour des vestiaires, Bradley Beal a été très et trop esseulé côté Wizards pour espérer mieux, pendant que Russell Westbrook est poue sa part sorti sur blessure au début du quatrième. Les Sixers ont fait le boulot après une première victoire dimanche, et ça fait donc 2-0 sans trop suer.



Pour voir que Matisse Thybulle est un bon défenseur c’est par ici

Ben Simmons qui attaque le cercle, Alex Len et Joel Embiid qui se répondent au poste, le air ball de Tobias Harris du parking, les tirs forcés de Russell Westbrook qui ne rentrent pas. En somme, on commence le match comme un lundi au bureau. Chacun a enfilé ses Charentaises au Wells Fargo Center et on part donc sur un faux rythme, à l’avantage des Sixers toutefois, avec Ben Simmons en tête de gondole. L’ex-Monsieur Jenner est sacrément en forme et envoie fall away sur la mauvaise jambe, sprint en défense pour aller contrer Bradley Beal, claquette dunk, plus un autre panier du genre en contre-attaque et les locaux sont à +9 (29-20). Ah tiens, Furkan Korkmaz à mi-distance dans le corner juste avant la fin du premier quart et ça fait +12 (35-23). Les Bleus ne le sont que par la couleur de leur maillot – et encore ce soir ils jouent en noir – puisqu’ils imposent tranquillement mais sûrement leur tempo, un rythme qui ferait presque oublier qu’on est en Playoffs tant ils sont alors sereins, pas du tout bousculés. Avec un air ball immonde de David Bertans et Dwight Howard qui prend des rebonds offensifs sur trois joueurs de Washington, on commence légitiment à se demander si cette histoire ne sent pas le blow-out. Puis soudain… un chihuahua nommé Scooby envoie un 360 sous les acclamations du public du Fargo, qui en redemande évidemment. Scott Brooks kiffe aussi le cirque et fait donc rentrer Robin Lopez. Le gars maîtrise Embiid au poste, nous envoie sa spéciale bras roulé en pivot et la boxscore affiche 40-46 à six minutes de la mi-temps. Russell Westbrook montre sa plus belle grimace de remontada, Ben Simmons répond illico presto rosso et gonfle les muscles devant Brodie : ça y est le match est lancé.

Les Sixers ne perdent néanmoins pas le Nord et continuent de dérouler, mais un animal – un panda – passe en mode carnivore et envoie du gros tir primé qui permet de garder le cap pour les visiteurs. Mais quand The Process se met à danser, c’est que les Sixers retrouvent leur large avance et peuvent filer aux vestiaires comme si tous les coups de baguette magique des Sorciers n’avaient jamais existé.

Philly a ressorti le chihuahua et est donc, de nouveau, en roue libre. Le match est à sa mesure et quand Danny Green sort son fétiche 3-points dans le corner, les hommes de Doc Rivers enfoncent indéniablement le clou : 76-59 à dix minutes de la fin du troisième quart. Washington devient du petit lait pour les 76ers, Jojo plante son troisième primé de la soirée, harangue la foule et il a raison, c’est trop facile. Bradley Beal est le seul au niveau côté WW alors qu’on commence à assister à un match d’entraînement d’une équipe de Pro A face à ses espoirs pour voir qui mérite de jouer dans la cour des grands. Spoiler, ce n’est pas Ish Smith. +20 pour la bande à Dwight Howard, Doc Rivers est pénard et peut faire tourner. La défense homme à homme des Sixers est verrouillée, calfeutrée, confinée et c’est Mr. Triple-Double qui en fait le plus les frais. A tel point qu’après avoir pris un reverse de Ben Simmons, Brodie part aux vestiaires faire des petits cercles avec ses genoux, oui, comme le fameux échauffement tout nul imposé en cours de sport par Madame Martin.

Il y aussi cette séquence où Dwight et Matisse Thybulle étouffent littéralement Bradley Beal puis Ish Smith, un Superman d’ailleurs à deux doigts du ish ish et qui prendra une technique après avoir un peu trop étendu ses ailes et surtout serré les poings sur Bertans. Mais la sale image de la soirée restera celle d’un Russell Westbrook obligé de quitter ses coéquipiers sur blessure (cheville droite) au début du quatrième quart-temps, et qui recevra à sa sortie du… pop-corn de la part d’un « fan » des Sixers, attitude pitoyable et regrettable s’il en est. En ce qui concerne le terrain ? Henri Matisse Thybulle dessine par la suite le garbage time des siens en contrant tout ce qui bouge, terminant d’ailleurs son match avec un career high de cinq crêpes.

Dwight and Matisse locking 𝙖𝙡𝙡 windows and doors! 😤🔐 pic.twitter.com/OvejbJMmye — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) May 27, 2021

Joel with the 3️⃣, and then the big man plays the hits 👏 pic.twitter.com/0lKFeEKiSd — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) May 27, 2021

Retour des fans ?

Retour des tocards. Westbrook quitte le terrain et se prend du popcorn dans la gueule, 4 personnes le retiennent pour l’empêcher de démarrer un fan de Philly.pic.twitter.com/0zKNsqLwOe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2021

Alerte, les Washington Wizards laissent donc leur place aux Washington Warnings. L’écart est grand entre les joueurs de la capitale et ceux de la ville de Rocky, trop grand, et on a l’impression que ces derniers n’ont qu’à accélérer un tout petit peu pour faire la différence. A voir si cela continue à la Capital One Arena de D.C., mais la cote d’un retournement de la série est au plus haut.