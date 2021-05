Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Julius Randle qui démarre enfin sa série face aux Hawks

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 26 mai, c’est un programme alléchant que nous offre la NBA avec trois matchs de Playoffs au menu. Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Sixers (1,27) – Wizards (4,30)

01h30 : Knicks (1,84) – Hawks (2,20)

04h00 : Jazz (1,24) – Grizzlies (4,70)

Le pari qu’on sent bien

Julius Randle réalise une performance points – rebonds de minimum 35 face aux Hawks (1,80) : tout juste nommé MIP de la NBA mais en galère au tir dans le Game 1 face aux Hawks (6/23), Julius Randle va devoir assumer son statut et rebondir dans la deuxième manche cette nuit. Il a sorti du très lourd contre Atlanta en saison régulière (37,3 points et 12,3 rebonds de moyenne en trois matchs), alors on attend qu’il fasse de même dans ce match crucial pour les Knicks, actuellement menés 1-0. La barre des 35 à atteindre en cumulant points et rebonds, normalement ça doit passer.

Le pari combiné à tenter

Le Jazz gagne par au moins quatre points d’écart contre les Grizzlies ET Joel Embiid marque au moins 30 points contre les Wizards (2,09) : petit combiné du soir avec d’un côté le Jazz, dont on attend clairement une victoire après la défaite du Game 1. Meilleure équipe de saison régulière, Utah voudra montrer aux jeunes Grizzlies qui est le patron. Dans la chaude ambiance de Salt Lake City et avec un Donovan Mitchell de retour, le Jazz va l’emporter d’au moins quatre points. De l’autre côté, on mise sur Joel Embiid. Lors du premier match dimanche, il a été un peu gêné par les fautes mais cela n’a pas empêché le pivot des Sixers de marquer 30 points en 30 minutes. Rebelote ce soir ? Y’a des chances, car Washington n’a personne pour le contenir.

Une petite folie pour finir ?

Joel Embiid et Bradley Beal marquent au moins 30 points (2,40) : en plus de Joel Embiid, on voit bien le top scoreur des Wizards Bradley Beal claquer également 30 points comme lors du Game 1. Il a l’air en bonne forme, alors why not ? En combiné, ça nous donne une belle cote de 2,40. Franchement, ça se tente.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.